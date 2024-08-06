شكرا لقرائتكم خبر عن احتشاء عضلة القلب.. هذه العوامل قد تزيد خطر إصابتك بهذه الحالة والان مع تفاصيل الخبر

احتشاء عضلة القلب هو الاسم الطبي لمصطلح النوبة القلبية، إنها حالة تهدد الحياة تحدث عندما يتوقف تدفق الدم إلى عضلات القلب ما يؤدي إلى إتلاف الأنسجة الموجودة فيها وحولها، وعادة يحدث ذلك بسبب انسداد في أحد الشرايين التاجية أو أكثر. قد يكون الانسداد بسبب تراكم اللويحات أو الكوليسترول أو النفايات الخلوية، يتميز احتشاء عضلة القلب بأعراض مثل ضيق في الصدر وضيق في التنفس والغثيان والقيء والقلق والسعال والدوار وسرعة ضربات القلب. وفقا لما نشره موقع thehealthsite.

العوامل التي تزيد من خطر الإصابة باحتشاء عضلة القلب ضغط دم مرتفع

ارتفاع ضغط الدم: ارتفاع ضغط الدم يضر بشرايينك ويزيد من تراكم اللويحات.

ارتفاع مستويات الكولسترول

يؤدي ارتفاع مستويات الكوليسترول إلى تكوين لويحات تترسب في الشرايين، مما يسبب احتشاء عضلة القلب.

ارتفاع مستوى السكر

يمكن أن يؤدي ارتفاع مستوى السكر في الدم إلى إتلاف الأوعية الدموية. وقد يؤدي هذا إلى تجلط الدم الذي يعمل كحاجز في تدفق الدم عندما يحدث داخل الشرايين، مما يؤدي في النهاية إلى احتشاء عضلة القلب.

السمنة

تؤدي السمنة إلى ارتفاع ضغط الدم، وارتفاع مستويات الجلوكوز، وارتفاع مستوى الكولسترول، وهي عوامل مرتبطة بالفعل بحدوث احتشاء عضلة القلب.

التدخين

يعد التدخين من اهم عوامل الخطر للاصابة بهذه الحالة .