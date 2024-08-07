شكرا لقرائتكم خبر عن 7 تمارين فعالة باستخدام شريط المقاومة لبناء عضلات البطن وصحة القلب والان مع تفاصيل الخبر

يمكن أن يكون دمج تمارين شريط المقاومة لبناء عضلات البطن والجذع القوي مفيدًا. تعد أشرطة المقاومة دعامات مضغوطة ومتعددة الاستخدامات يمكن أن تساعدك على تطوير قوة الجذع. وتتحدى أشرطة القوة المرنة هذه عضلاتك، مما يمنحها دفعة قوية وتساعدك على الحصول على بطن مشدود. ومن المبتدئين إلى عشاق اللياقة البدنية، يمكن لأي شخص الاستفادة من تضمين تمارين شريط المقاومة في نظام اللياقة البدنية الخاص به. وفقا لما نشره موقع healthshots.

فيما يلي بعض أفضل التمارين التي يمكنك دمجها في روتينك 1. تمرينات البطن المخططة



استلقي على ظهرك مع ثني ساقيك ووضع قدميك بشكل مسطح على السجادة.

لف شريط المقاومة حول ركبتيك.

امسك طرفي الشريط بين يديك، فوق صدرك.

قم بأداء تمرين شد عضلات البطن عن طريق رفع كتفيك عن الأرض وسحب الشريط إلى الداخل.

2. لفات روسية مخططة



اجلس على الأرض مع ثني ركبتيك ووضع قدميك بشكل مسطح على السجادة.

لف شريط المقاومة حول قدميك.

امسك كلا طرفي الشريط في راحة يدك.

اميل إلى الخلف قليلًا وقم بتشغيل مركز جسمك.

قم بلف جذعك من جانب إلى آخر مع إبقاء الشريط مشدودًا.

3. متسلقو الجبال ذوو الأشرطة



ابدأ في وضع تمرين الضغط مع لف شريط المقاومة حول كاحليك.

ارفع ركبة واحدة إلى صدرك، ثم قم بالتبديل بين ساقيك بسرعة.

حافظ على مشاركة عضلاتك الأساسية طوال التمرين.

4. لوح خشبي مع رفع الساق



ابدأ في وضع اللوح مع وضع شريط المقاومة حول كاحليك.

ارفع ساقًا واحدة إلى الأعلى، مع الحفاظ عليها عند مستوى الوركين.

اخفض الساق وكرر ذلك مع الساق الأخرى.

5. تمرين شد عضلات البطن باستخدام الدراجة



استلقي على ظهرك مع ثني ركبتيك ووضع قدميك بشكل مسطح على السجادة.

لف شريط المقاومة حول ركبتيك.

قم بإحضار ركبة واحدة إلى صدرك ومد الساق المقابلة.

قم بإحضار مرفقك المعاكس إلى ركبتك في نفس الوقت.

كرر ذلك على الجانب الآخر، وهذا من شأنه أن يكمل تكرارًا واحدًا.

6. تمرينات البطن المائلة



استلقي على جانبك مع ثني ركبتيك.

لف شريط المقاومة حول كاحليك.

امسك أحد طرفي الشريط بحيث تكون يدك أقرب إلى الأرض.

ارفع الجزء العلوي من جسمك إلى ركبتيك أثناء الضغط على الشريط إلى الداخل.

فوائد تمارين المقاومة بالشريط المطاطي 1. يقوي القلب



على عكس تمارين الأوزان الحرة أو تمارين وزن الجسم، توفر أشرطة المقاومة توترًا مستمرًا طوال الحركة، مما يجبر مركزك على التنشيط باستمرار. تتطلب العديد من تمارين أشرطة المقاومة تثبيت مركزك للحفاظ على الشكل المثالي، مما يؤدي إلى تعزيز قوة المركز واستقراره،

2. يقوي العضلات



"توفر أشرطة المقاومة نطاقًا أوسع من الحركة مقارنة برفع الأثقال التقليدي، حيث تعمل على تدريب عضلاتك الأساسية أثناء مراحل الانقباض والإطالة. ومن خلال تعديل تمارينك ووضع الشريط، يمكنك استهداف عضلات أساسية معينة بما في ذلك عضلات البطن

3. يقلل من خطر الإصابة



على عكس رفع الأثقال أو تمارين الآلات، توفر أشرطة المقاومة مقاومة ثابتة وسلسة في جميع أنحاء نطاق الحركات. وهذا يقلل من خطر الهزات أو الشد غير المتوقع الذي يرتبط غالبًا بتدريب الأثقال، مما يجعله أكثر أمانًا للمبتدئين وأولئك الذين يتعافون من الإصابات.

4. يحسن المرونة



"يمكن استخدام أشرطة المقاومة لأداء تمارين التمدد، والتي يمكن أن تساعدك على اكتساب المزيد من القدرة على الحركة. من خلال إدخال أشرطة المقاومة في روتينك اليومي، ستصبح مفاصلك وعضلاتك أكثر مرونة بمرور الوقت، مما يحسن المرونة ويقلل من التصلب في مناطق العضلات الأساسية".

