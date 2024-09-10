شكرا لقرائتكم خبر عن كفاية برشام.. 4 أضرار للمنوم تمنعك من استخدامه والان مع تفاصيل الخبر

النوم سلطان، لا يستطيع الكثيرين الحصول عليه بسهولة، فاضطرابات النوم كثيرة ومتشعبة، ولا شك أن الأرق وصعوبة النوم العميق، وكذلك الأحلام والكوابيس والنوم المتقطع أحد أهم هذه المشكلات.

الحبوب المنومة

وفقا لتقرير نشر في موقع medparkhospital فإن اللجوء للحبوب المنومة التي ستاعد على النوم السريع العميق أمكر يحتاج لإستشارة طبية لصيقة، والاستهلاك غير المحسوب لهذه الأنواع من الأدوية والحبوب، تؤثر بشكل كبير على الصحة على المدى القريب والبعيد وفقا لطبيعة الاستخدام وكميات الإستهلاك.

وفقا للتقرير فإن الحبوب المنومة تعمل تخفيف حدة اضطرابات النوم وتالأرق البالغ، لأنها تعمل على تعزيز عمل النواقل العصبية، وبالتالي تشعرك ببعض الأعراض منها الدوخة والرغبة في الراحة، قد يستخدم بعض الأطباء أدوية منومة تامة ومباشرة، والبعض الآخر في حالات بعينها قد يلجأ إلى الحبوب المنومة الاكتئابية، التي تعد فرع من فروع أدوية مضادات الإكتئاب .

الآثار الجانبية للأدوية المنومة

الآثار الجانبية والأضرار للأدوية المنومة كثيرة ومتشعبة، والتي تشمل :

جفاف حاد في الفم والشعور بالعطش

التعب العام للجسم والوهن الشديد

صداع وألم بالرأس شديد

اضطرابات هضمية حادة تصل حد الإصابة بالامساك الشديد وتوتر الهضم

شدة الحساسية، لدى البعض يعانى من هرش وطفح جلدى من بعض أنواع المنومات

الإسهال الشديد المتتالى قد يعانى منه البعض كذلك

الرغبة الشديد في النوم بشكل مطول دون الاستيقاظ أبدا

اضطرابات في حركة العضلات وضعف شديد بها

عسر شديد بالهضم وصعوبة في التمثيل الغذائي للطعام

المغص الشديد

الانتفاخات الحادة والتقلصات البطنية

اضطرابات بالذاكرة لدى الكثيرين

اضطرابات باقد تساعد على الإصابة بالخرف



ونصح التقرير بضرورة التوقف عن تناول الأدوية المنومة إلا باستشارة المختص، وطلب المساعدة منه إذا اضطرب النوم بسببها