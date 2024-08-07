“سعود الطبية”: أكثر من 22 ألف زيارة رعاية منزلية في النصف الأول لعام 2024م

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

كشفت مدينة الملك سعود الطبية عن تسجيل أكثر من 22 ألف زيارة منزلية، خلال النصف الأول من عام 2024م، اشتملت على زيارات ميدانية، وأخرى افتراضية عبر الاتصال للمرضى المسجلين بالمدينة من كبار للسن، وأطفال، ومرضى الشيخوخة، والرعاية التلطيفية ومرضى الرعاية التنفسية.

وأوضح مدير إدارة الرعاية المنزلية د.فهد القحطاني، بأن المستفيدين من الخدمات في هذه الفترة بلغ عددهم 1132 مستفيدًا، لافتًا إلى أن غالبيتها تعاني من الأمراض المزمنة مثل السكري والضغط، ومضاعفات هذه الأمراض مثل جلطات الدماغ ، والتقرحات السريرية، حيث يتم جدولة الزيارات حسب حالة المريض الصحية واحتياجه، وتشمل الزيارة الطبية الكشف على الحالة، وأخذ عينات الدم وغيره للمختبر، وتوفير المستلزمات والاحتياجات الطبية والتمريضية، وتقديم اللقاحات الموسمية، وخدمات العلاج الطبيعي والعلاج التنفسي والكشف على النظر، إضافة إلى الدعم النفسي والخدمات الاجتماعية، وتوفير المكملات الغذائية، وصرف الأدوية وتقديم العلاج الوريدي، والتثقيف الصحي والنقل الاسعافي غير الطارئ للمواعيد داخل المدينة.

وأشار إلى أن عدد الوصفات العلاجية بلغ عددها في النصف الأول لعام 2024م أكثر من 2000 وصفة.

وأكد على أن الرعاية المنزلية تهدف لتقديم أعلى معايير جودة الحياة للمرضى ومساعدتهم على العناية بأنفسهم والتعافي من الأمراض، حيث تقدم الخدمات لكل الفئات العمرية من ذوي الاحتياج.

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