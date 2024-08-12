شكرا لقرائتكم خبر عن علاجات طبيعية للسيطرة على مرض التصلب المتعدد والان مع تفاصيل الخبر

قد يكون العيش مع مرض التصلب المتعدد أمرًا صعبًا، لأنه يؤثر على جوانب مختلفة من حياتك بدءًا من صحتك البدنية حتى سلامتك العاطفية، ويعد مرض التصلب المتعدد حالة مزمنة حيث يهاجم الجهاز المناعي الجهاز العصبي المركزي، ما يؤدي إلى ظهور أعراض مثل التعب وضعف العضلات وصعوبة الرؤية وفقًا لما نشره موقع onlymyhealth.

وعلى الرغم من عدم وجود علاج للتصلب المتعدد حاليًا، إلا أن العديد من الأشخاص يجدون أن الجمع بين العلاجات الطبية والعلاجات الطبيعية يمكن أن يساعد في إدارة الأعراض وتحسين جودة حياتهم.

العلاجات الطبيعية للتعامل مع مرض التصلب المتعدد نظام غذائي مضاد للالتهابات

تناول الأطعمة المناسبة يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا للأشخاص المصابين بالتصلب المتعدد، ويركز النظام الغذائي المضاد للالتهابات على الأطعمة التي تقلل الالتهاب وتدعم الصحة العامة، وتناول الأطعمة الغنية بأحماض أوميجا 3: الأطعمة مثل سمك السلمون وبذور الكتان والجوز غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية، والتي تساعد في مكافحة الالتهاب.

استمتع بالفواكه والخضروات: مثل التوت والسبانخ والفلفل الحلو مليئة بالفيتامينات ومضادات الأكسدة، فهي تساعد في تقليل الالتهابات والحفاظ على قوة جهاز المناعة لديك.

تعتبر الحبوب الكاملة والكينوا والشوفان مفيدة لك وتساعد في الحفاظ على وزنك تحت السيطرة، وهو أمر مهم لإدارة مرض التصلب العصبي المتعدد.

ممارسة الرياضة بانتظام

يمكن أن تساعدك ممارسة التمارين الرياضية على إدارة أعراض التصلب المتعدد وتحسين نوعية حياتك.

مارس أنشطة لطيفة: يجب أن تجرب أنشطة مثل السباحة أو المشي أو ركوب الدراجات، هذه التمارين لطيفة على جسمك ويمكن أن تحسن القوة والتوازن.

جرب اليوجا: اليوجا رائعة لتحسين المرونة وتقليل التوتر. يمكن أن تساعد في الحفاظ على التوازن وشد العضلات، وهي أمور شائعة في مرض التصلب العصبي المتعدد.

احصل على ما يكفي من فيتامين د

احصل على ضوء الشمس: إن قضاء بعض الوقت في الخارج تحت أشعة الشمس يمكن أن يعزز مستويات فيتامين د لديك. لتعزيز مستويات فيتامين د لديك، حاول قضاء 10 إلى 30 دقيقة في الشمس كل يوم، مع تعديل ذلك وفقًا لنوع بشرتك.

تناول الأطعمة الغنية بفيتامين د: الأطعمة مثل الحليب المدعم والأسماك الدهنية والبيض هي مصادر جيدة لفيتامين د. إن إضافة هذه الأطعمة إلى نظامك الغذائي يمكن أن يساعد في الحفاظ على مستوياته لديك.

إدارة التوتر بشكل فعال

يمكن أن يؤدي التوتر إلى تفاقم أعراض التصلب المتعدد، لذا من المهم إيجاد طرق لإدارته.

جرب التأمل الذهني: يمكن أن يساعد التأمل على تهدئة عقلك وتقليل التوتر.

ممارسة التنفس العميق: يمكن أن يساعدك ذلك على الاسترخاء وخفض مستويات التوتر، اقضِ بضع دقائق كل يوم في أخذ أنفاس بطيئة وعميقة.

احصل على نوم جيد

يلعب النوم الجيد دورًا حيويًا في إدارة مرض التصلب العصبي المتعدد، فهو يؤثر على شعورك ومدى كفاءة وظائف جسمك.

الالتزام بجدول نوم: حاول الذهاب إلى السرير والاستيقاظ في نفس الوقت كل يوم للمساعدة في تنظيم نومك.

إنشاء بيئة نوم مريحة: حافظ على غرفة نومك باردة ومظلمة وهادئة لمساعدتك على الحصول على نوم مريح.

تجنب الكافيين: حاول عدم شرب المشروبات التي تحتوي على الكافيين قبل النوم مباشرة لأنها قد تؤثر على نومك.

ابقى رطبًا

يعد شرب كمية كافية من الماء أمرًا مهمًا لإدارة أعراض التصلب المتعدد والصحة العامة.

اشرب كمية كبيرة من الماء: حاول أن تشرب من 8 إلى 10 أكواب من الماء يوميًا للبقاء رطبًا.

اضبط كمية السوائل التي تتناولها: إذا كنت تعاني من التبول المتكرر أو أعراض أخرى، فقم بإدارة كمية الماء التي تتناولها للبقاء رطبًا دون تفاقم هذه المشكلات.

فكر في المكملات العشبية

الكركم: يحتوي على الكركمين، الذي يتمتع بخصائص مضادة للالتهابات. وقد يساعد في علاج الالتهاب المرتبط بالتصلب المتعدد.