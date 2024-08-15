شكرا لقرائتكم خبر عن الشاى يخلصك من الوزن الزائد والدهون.. 6 شروط للحصول على فوائده والان مع تفاصيل الخبر

بعض المشروبات التقليدية اليومية التي نتناولها لها فائدة عظيمة دون أن نعي هذه الفوائد الصحية الكثيرة، فمثلا كوب الشاي اليومي الذي نتناوله يمكن أن تكون له فوائد عديدة بخلاف التي نعلمها عنه.

وفقا لتقرير نشر في موقع ايتنج ويل طبي المعني بالصحة العامة والتغذية، فإن كوب الشاي اليومي يمكن أن يحمل فوائد عدة، خاصة في الوصول لحلم الرشاقة الذي يحلم الكثيرون بالوصول إليه والتمتع بصحة جيدة والتخلص من الدهون الزائدة.

وفقا للتقرير فإن الشاي يعد رقم واحد في إنقاص الوزن والتخلص من الدهون وتوليد الطاقة، وبالترتيب يمكن للشاي الأخضر أن يكون على رأس أنواع الشاي التي تعمل على إنقاص الوزن يليها شاي الماتشا وبعدها الشاي الأسود وهكذا.

وتابع تقرير موضحا، أن الشاي يعمل على التخلص من الدهون الزائدة وإنقاص الوزن لأنه يبقى الجسم رطبا بشدة لأنه يحتوي على الكثير من المياه كما أنه أكثر المشروبات احتواء على المياه والكثير من أنواع الشاي تساعد على إنقاص الوزن، مثل شاي الأعشاب والشاي الأسود والشاي الصيني والشاي الأبيض وشاي الأعشاب.

ويساعد الشاي على إنقاص الوزن لأنه يخفض من مستوى السكر أو يعادله فضلا عن أن سعراته الحرارية منخفضة إذا ما تخلينا عن إضافة المحليات إليه وبالتالي يصبح مشروبا منخفض السعرات، يساعد على ترطيب الجسم ويقلل من دهونه ويحرق سعراته، كما تحتوي كل أنواع الشاي على الكاتيكين تلك المادة الهامة الصحية التي تعزز من التخلص من الدهون وحرق السعرات وحرق الدهون والتخلص من الدهون الزائدة اذا ما انتظمنا في شرب الشاي.



ويقول الدكتور عبد المنعم ابراهيم استشاري الباطنة قصر العينى، ان مشروب الشاي أيا كان نوعه مشروبا صحيا وليس ضارا ولكن يجب تناوله بشروط معينة للاستفاده من فوائده والبعد عن أضراره، ولعل من أهم هذه الشروط:

ـ عدم إضافة المحليات لأي نوع من أنواع الشاي يعزز من خصائصه ويستفيد الجسم منه استفادة واضحة.

ـ الاهتمام بتناول أنواع الشاى خفيفة وليست ثقيلة.

ـ عدم الإسراف في تناول أكواب الشاي المتكررة والاهتمام بتوزيعها توزيعا جيدا على مدار اليوم بما لا يتخطى الكوبين الى ثلاث أكواب.

ـ الاهتمام بأنواع الشاي الصحية المختلفة وعلى رأسها الشاي الأخضر.

ـ عدم تناول الشاي بعد تناول الوجبة مباشرة وترك فترة جيدة من الوقت قبل تناوله.

ـ عدم تناول المعجنات أو الأطعمة غير الصحية أو التسالي بجانب الشاي لتعزيز قيمته وعدم افقاده فوائده.