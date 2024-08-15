شكرا لقرائتكم خبر عن ما أعراض فيروس جدري القرود والوقاية منه؟ بعد إعلان منظمة الصحة العالمية الطوارئ والان مع تفاصيل الخبر

مع إعلان منظمة الصحة العالمية انتشار فيروس جدري القرود في عدد من الدول الأفريقية مما يشكل حالة طوارئ صحية عالمية، في حين يقول العلماء إنهم قلقون من انتشار سلالة جديدة من الفيروس.

ووفقا لموقع " مترو" البريطاني فأن فيروس جدري القرود، يثير قلقًا دوليًا ويشكل خطرًا صحيًا على بلدان أخرى حول العالم، وتم تسجيل أكثر من 500 حالة وفاة بسبب هذا المرض حتى الآن، مما دفع المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إلى المطالبة بمساعدة دولية لمنع انتشاره.

جدري القرود هو مرض فيروسي وهو نوع من جنس الفيروسات الأورثوبوكسية، قد تظهر الأعراض في البداية على شكل حمى شديدة وصداع مصحوب بآلام في العضلات، ومن المرجح أيضًا أن يعاني المصابون من نقص الطاقة في الأيام الخمسة الأولى بعد الإصابة بالمرض. وقد تشمل أيضًا آلام الظهر، وتورم الغدد، والرعشة، والإرهاق، وآلام المفاصل.

الأعراض الأكثر وضوحا هي الطفح الجلدي، والذي يظهر عادة بعد 1 إلى 5 أيام من ظهور الأعراض الأولى على الشخص المصاب، يبدأ عادة على الوجه قبل أن ينتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم، ولكن يمكن الخلط بينه وبين جدري الماء.

جدري القرود في معظم الحالات حالة خفيفة تختفي من تلقاء نفسها ولا تترك آثارًا طويلة المدى على صحة الشخص، يتعافى معظم الأشخاص خلال عدة أسابيع.

يمكن أن ينتقل الجدري إلى البشر من خلال الاتصال الجسدي مع شخص مصاب، أو مع مواد ملوثة، أو مع حيوانات مصابة، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية .

يمكن الوقاية من جدري القرود عن طريق تجنب الاتصال الجسدي مع شخص مصاب به، يمكن أن يساعد التطعيم في منع الإصابة بالعدوى للأشخاص المعرضين للخطر.