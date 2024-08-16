شكرا لقرائتكم خبر عن منها الإفراط فى الريجيم.. أشهر أسباب سوء التغذية عند النساء والان مع تفاصيل الخبر

سوء التغذية هو نقص حاد في عناصر الطعام المطلوبة لجسم الإنسان بشكل يومي وبشكل مرتب ومنظم ومستمر، هذا الفقدان المستمر والحاجة الدائمة لتلك العناصر الهامة والصحية أمر بالغ الخطورة يهدد السلامة والصحة ويهدد أيضا الصحة العامة للمرأة وقوتها وسلامتها.

وفقا لتقرير نشر فى موقع ويل هيلث الطبي المعني بالصحة العامة والأمراض، فإن سوء التغذية خاصة عند النساء يظهر في شكل هزال شديد وتعب عام وضعف عام واضطراب في وظائف الجسم والحركه، كما تعاني المرأة من اضطراب حاد في الوزن .

هناك أسباب وعوامل كثيرة قد تؤدي إلى الإصابة بهذا السوء الحاد في التغذية، والقلة الشديدة في المغذيات التي تدخل إلى جسم الإنسان خاصة المرأة، فوفقا للتقرير فان الأسباب تتعلق ب:

نقص التغذية الشديد وتقليل العناصر الغذائية التي يتناولها الشخص في الطعام

الشره العصبي أيضا أحد أهم الأسباب التي تجعلها تأكل كثيرا دون فوائد صحية

الاكتئاب والأمراض النفسية والعلاجات الخاصة بهم قد تكون سبب في سوء التغذية لدى الكثير من الأشخاص



فيما قال الدكتور عبد المنعم إبراهيم استشاري الباطنة قصر العينى، إن سوء التغذية كما يشخصه الأطباء بشكل عام أو في النساء بشكل خاص، يتعلق بنقص العناصر والفيتامينات والمغذيات في الجسم، ولا يسبب الجوع هذه المشكلة فحسب كما يعتقد البعض ولكن هناك الكثير من العوامل التي قد تؤدي إلى نقص هذه المغذيات على الرغم من تناول الطعام بكميات كبيره، مثلما فيمن يعانون الشراهة ولا يأكلون الطعام المفيد المطلوب لأجسادهم، ويركزون على أنواع الطعام غير الصحية التي تقلل من تغذية الجسم وعناصره.

تابع موضحا أن هناك أسباب مرضية قد تتعلق بمشكلات معوية أو مشكلات في الأمعاء أو الجهاز الهضمي بشكل عام، هناك أيضا أسباب تتعلق بالافراط في اتباع أنظمة الرجيم المختلفه القاسية بشكل خاص أو التي تكون شديده التعقيد مما يؤثر على التغذية، قد يكون أيضا السبب ناتج عن تناول الأطعمة غير صحية وغير محتوية على اي نوع من المغذيات خاصة بين السيدات.

ونصح بضرورة الاهتمام بالتغذية الصحية السليمه والاهتمام بنوعيات صحيه ومفيده من الطعام كما نقع في مشكله سوء التغذيه حتى وإن كنا نتناول كميات كبيرة من الطعام، كذلك نصح متبع رجيم بضروره المتابعه لدى المختص الذي يحدد النظام الصحي المتكامل للجسم الذي ينقص الوزن بشكل صحي.