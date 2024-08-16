شكرا لقرائتكم خبر عن مشروب بذور الشيا يخلصك من الوزن الزائد؟ اعرف طريقة إعداده والان مع تفاصيل الخبر

إذا كنت ترغب في التخلص من الوزن الزائد فعليك تناول هذا المشروب يوميا للقضاء على الدهون المتراكمة في الجسم، والحصول على جسم رشيق ومشدود، ويقدمه التقرير المنشور عبر موقع healthshots..



عندما تُخلط بذور الشيا بالماء تنتفخ وتشكل طبقة سميكة مما يجعل الماء قليلاً، وخلال دراسة أجريت عام 2014 ونشرت في مجلة Nutricion Hospitalaria ، وجد أن تناول بذور الشيا لمدة 12 أسبوعًا ساعد في تقليل الوزن بشكل كبير، فبذور الشيا غنية بالألياف القابلة للذوبان، والتي لها فوائد عديدة لإدارة الوزن.

كما تعد بذور الشيا مصدرًا لأحماض أوميجا 3 الدهنية ، والتي قد تساعد في إنقاص الوزن، قد تكون أحماض أوميجا 3 الدهنية مفيدة في مكافحة السمنة، وفقًا لتحليل نُشر في مجلة Nutrients في عام 2010. قد تساعد أحماض أوميجا 3 في تقليل الالتهاب وتحسين حساسية الأنسولين ودعم صحة القلب، وهي عوامل غالبًا ما تتعرض للخطر لدى الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في إدارة الوزن.

كما يبدو أن مستخلصات الليمون تساعد في إنقاص الوزن، وفقًا لبحث نشرته دار نشر جامعة كامبريدج في عام 2018، فإن فيتامين سي الموجود في الليمون يلعب دورًا مهمًا في أكسدة الدهون، مما يساعد الجسم على حرق المزيد من الدهون أثناء التمرين، ويمكن أن يساعد الجمع بين الطبيعة الحمضية للليمون ومحتواه من ألياف البكتين في قمع الشهية، مما يجعلك تشعر بالشبع وأقل عرضة لتناول الوجبات الخفيفة بين الوجبات.



وقد يساعد الحفاظ على رطوبة الجسم على زيادة تكسير الدهون والمساعدة في فقدان الدهون، وفقًا لبحث نُشر في مجلة Frontiers in Nutrition في عام 2016، فيعد الترطيب المناسب أمرًا أساسيًا لفقدان الوزن. فإن شرب الماء الدافئ يمكن أن يساعد في الحفاظ على رطوبة جسمك، وهو أمر ضروري لعملية التمثيل الغذائي الفعّالة وحرق الدهون، و يمكن أن يساعد شرب الماء الدافئ في تكسير الطعام بشكل أسرع، وتحسين الهضم وتقليل الانتفاخ.

طريقة عمل المشروب الخاصة بالتخلص من الوزن الزائد هي:

1 ملعقة كبيرة من بذور الشيا

1 كوب من الماء الدافئ (حوالي 250 مل)

1 ملعقة كبيرة من عصير الليمون الطازج

انقع بذور الشيا في الماء لمدة 10 دقائق على الأقل قبل شربها،فتسمح عملية النقع بالتمدد بشكل كامل، مما يعزز قدرتها على تعزيز الشعور بالشبع، ثم إضافة باقي المكونات.

