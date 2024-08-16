شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح لحمايتك من الأمراض خلال فترة النفاس والان مع تفاصيل الخبر

النفاس فترة صعبة تمر على الكثير من النساء بعد الولادة الطبيعية أو القيصرية، وتبلغ فترة النفاس 40 يوما وقد تستمر لفترة أطول بمدة بسيطة، وخلال هذه الفترة يجب اتباع بعض النصائح الصحية للحماية من التعرض لأى مضاعفات صحية.

ووفقا لتصريح من الدكتور أحمد راشد استشارى النساء والتوليد فى كلية طب عين شمس فإن هناك بعض العوامل التى تؤثر على مدة النفاس للمرأة بعد الولادة، ومنها عدد مرات وطريقة الولادة، وأيضا الحالة الصحية للأم.

وأضاف استشارى النساء والتوليد أنه خلال فترة النفاس تتعرض الكثير من الأمهات الجدد لبعض الأعراض، ومنها انخفاض ضغط الدم، وتشوش الرؤية، والأرق، وزيادة ضربات القلب، والدوخة، والشعور بألم فى الجسم، وكل هذا يرجع إلى الولادة، وأيضا قلة النوم والراحة.

وقدم استشارى النساء والتوليد بعض النصائح للأمهات الجدد خلال فترة النفاس، لمساعدتهن على تخطى هذه المرحلة والفترة بأمان وصحة قوية وصحى، ومنها..

- الحصول على قسط كاف من النوم والراحة خلال فترة النفاس، فهذا يقلل من التعرض لأى انتكاسات ومضاعفات صحية قد تتعرض لها الكثيرات خلال هذه الفترة.

- اتباع نظام غذائى صحى غنى بجميع العناصر الغذائية المهمة خلال فترة النفاس، والتى تساعد الأم على تخطى هذه الفترة، ومنها البيض، والزبادى، والخضراوات كالجرجير، وأيضا اللحوم الحمراء، والكبدة، والفوكه.

- التنزه والخروج حتى لو للتمشية يوميا تعد من الحيل التى تقلل الشعور بالتوتر والقلق وتعمل على تقوية المناعة.

- الحفاظ على النظافة الشخصية خلال فترة النفاس، تعد من أهم النصائح التى تقى من التعرض لأى مضاعفات.