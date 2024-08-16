الفحوصات الدورية لمرضى السكري

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

يحتاج مريض السكري إلى العناية الطبية الدائمة نظرًا لتأثير مرض السكري على جميع أعضاء الجسم

لذلك، من الضروري لمريض السكري إجراء الفحوصات الدورية للحفاظ على صحته

تساعد الفحوصات الدورية على كشف المشاكل الناتجة عن ارتفاع السكر المزمن مبكرًا

مما يساعد على الوقاية من الإصابة بمضاعفات مرض السكري، والتي قد تكون خطيرة

من الفحوصات الدورية الضرورية لمريض السكري:

– فحص السكر التراكمي، للكشف عن معدل مستوى السكر في الشهور الثلاثة الأخيرة

– قياس ضغط الدم، إذ يكون مريض السكري معرضًا لارتفاع ضغط الدم

– فحص مستويات الدهون، لأن السكري يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب

– فحص القدمين، للتأكد من عدم الإصابة بالقدم السكري الوقاية من بتر الأقدام

– فحص العينين، للكشف عن أمراض العين الناتجة عن السكري مثل اعتلال الشبكية السكري

– فحص وظائف الكلى، للكشف عن تأثيرات السكري السلبية على الكلى مبكرًا

– فحص الأسنان، إذ يزيد السكر من خطر الإصابة بأمراض اللثة

– تخطيط القلب، للكشف عن أمراض القلب والشرايين نظرًا لكون أعراضها غير ملحوظة

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