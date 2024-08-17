شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مرض جريفز وطرق العلاج والان مع تفاصيل الخبر

التعب وتسارع دقات القلب وفقدان الوزن قد تكون من أعراض الإصابة بمرض جريفز، هذا المرض الذي يصاب به الشخص نتيجة لإضطراب المناعي الذاتي، ويحدث نتيجة للإفراط في إنتاج هرمونات الغدة الدرقية، يمكن أن يتركك مع نوبات من الأرق والتهيج وكذلك التعرق المفرط، ويمكن أن يهدد الحياة إذا لم يتم علاجه في الوقت المناسب، وفقا لموقع healthshots.

ما هو مرض جريفز؟

مرض جريفز هو حالة من أمراض المناعة الذاتية التي تؤثر على الغدة الدرقية، وهي غدة على شكل فراشة تقع في مقدمة الرقبة، أسفل صندوق الصوت مباشرة، و يتسبب هذا المرض في إنتاج الغدة لكمية زائدة من هرمونات الغدة الدرقية، مما يؤدي إلى حالة تسمى فرط نشاط الغدة الدرقية، و نظرًا لأن هذه الهرمونات تلعب دورًا حاسمًا في تنظيم درجة حرارة الجسم ونبضات القلب، فقد يعاني الأشخاص المصابون بمرض جريفز من مشاكل في أعضاء مختلفة.

وفقًا للمعهد الوطني الأمريكي للسكري وأمراض الجهاز الهضمي والكلى ، يهاجم مرض جريفز الغدة الدرقية، ويتسبب في إنتاج المزيد من هرمونات الغدة الدرقية، ويؤدي هذا إلى تسريع وظائف الجسم، و تُلاحظ هذه الحالة بشكل شائع لدى النساء والأفراد الذين تزيد أعمارهم عن 30 عامًا.

أعراض مرض جريفز

يمكن أن تكون الأعراض متنوعة للغاية، وغالبًا ما تشمل:

-فرط نشاط التمثيل الغذائي، مما يؤدي إلى فقدان الوزن بشكل غير مقصود على الرغم من زيادة الشهية وسرعة ضربات القلب.

-نوبات الأرق

-التهيج

-العصبية

-التعرق.

-ضعف العضلات وارتعاش اليدين

-وظائف الأمعاء غير المنتظمة

-تضخم الغدة الدرقية.

أسباب مرض جريفز

يحدث مرض جريفز عندما يبدأ الجهاز المناعي لدى الشخص في مهاجمة الغدة الدرقية، وعلى الرغم من عدم اكتشاف سبب محدد حتى الآن يمكن أن يساعدك في فهم سبب إصابتك بمرض جريفز، إلا أن هناك بعض الأسباب التي يمكن أن تبرر وجوده في الجسم.

- الاستعداد الوراثي

عادةً ما يكون الأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي من اضطرابات المناعة الذاتية أكثر عرضة للإصابة بهذه الحالة بسبب جينات معينة متأثرة.، إلى أن العوامل الوراثية قد تزيد من خطر الإصابة بمرض جريفز بنسبة 60-80 في المائة، و يمكن للعوامل الوراثية أيضًا تحديد شدة المرض مثل عمر بداية الإصابة بمرض جريفز، وشدة تسمم الغدة الدرقية، ومضاعفات نادرة تهدد الحياة، وحجم تضخم الغدة الدرقية، فضلاً عن انتكاس فرط نشاط الغدة الدرقية، حتى بعد العلاج بالأدوية المضادة للغدة الدرقية.

- التغيرات البيئية ونمط الحياة

يمكن لعوامل مثل الإجهاد والالتهابات والتعرض لمواد كيميائية أو سموم معينة أن تؤدي أيضًا إلى الإصابة بمرض جريفز، وخاصةً لدى الأشخاص الذين لديهم استعداد وراثي. كما ذكرت دراسة نشرتها StatPearls أن العديد من العوامل البيئية مثل الحمل والتعافي بعد الولادة، وزيادة اليود، والعديد من الالتهابات، والإجهاد العاطفي، وكذلك عادة التدخين، يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بمرض جريفز.

- التغيرات الهرمونية

يمكن أن تؤثر التغيرات في مستويات الهرمونات، وخاصة أثناء الحمل أو انقطاع الطمث لدى النساء، على تطور مرض جريفز من خلال تغيير وظيفة المناعة ونشاط الغدة الدرقية. تحلل دراسة نُشرت في مجلة Clinical Diabetes and Endocrinology ، خطر فرط نشاط الغدة الدرقية لدى جريفز أثناء الحمل. تنص على أن أعراض مرض جريفز أثناء الحمل تظل كما هي الحال مع ما يعانيه المرضى عندما لا يكونوا حوامل. النساء الحوامل اللاتي ظهرت عليهن أعراض قبل الحمل كان لديهن تشخيص سابق بفرط نشاط الغدة الدرقية، ولديهن طفل أكبر سنًا يعاني من خلل في الغدة الدرقية هن الأكثر عرضة لخطر الإصابة بمرض جريفز. تحقق مما إذا كانت اضطرابات الغدة الدرقية يمكن أن تسبب انقطاع الطمث المبكر .

كيف يتم تشخيص مرض جريفز؟

في تشخيص مرض جريفز، يستخدم الأطباء مجموعة من الأساليب بما في ذلك التاريخ الطبي والفحص البدني واختبارات الدم لقياس مستويات هرمون الغدة الدرقية وتحديد الأجسام المضادة الذاتية للغدة الدرقية مثل الجلوبولين المناعي المحفز للغدة الدرقية (TSI)، و في بعض الحالات، قد يتم إجراء دراسات التصوير مثل اختبار امتصاص اليود المشع أو فحص الغدة الدرقية لتقييم نشاط الغدة الدرقية وتوفير المزيد من المعلومات حول المرض.

علاج مرض جريفز

يتضمن علاج مرض جريفز مجموعة من الأساليب التي تهدف إلى إدارة الأعراض ومعالجة فرط نشاط الغدة الدرقية الناجم عن هذه الحالة.

- الأدوية المضادة للغدة الدرقية

من الطرق الشائعة استخدام الأدوية المضادة للغدة الدرقية، والتي تساعد على تقليل إنتاج هرمونات الغدة الدرقية. وتشير الجمعية الأمريكية للغدة الدرقية إلى أن الأدوية المضادة للغدة الدرقية هي أفضل علاج أولي لمرض جريفز. وتوضح دراسة كيف أظهرت الأدوية المضادة للغدة الدرقية نتائج رائعة لدى مرضى جريفز في السويد، حيث كانت معدلات الشفاء أعلى بكثير.

- العلاج باليود المشع

في بعض الحالات قد ينصح بالعلاج باليود المشع حيث يتم تناول شكل مشع من اليود لتدمير خلايا الغدة الدرقية المفرطة النشاط مما يؤدي إلى انخفاض مستويات الهرمونات حيث ذكرت دراسة استشهد بها المعهد الوطني للصحة الأمريكي ونشرت في المجلة الماليزية للعلوم الطبية أن هذا العلاج يدمر أنسجة الغدة الدرقية بسبب اليود وهو مقدمة الثيروكسين مما يؤدي إلى انخفاض حجم أنسجة الغدة الدرقية وتعتمد الجرعة على تحديد الموجات فوق الصوتية لحجم الغدة الدرقية وامتصاص الجسم لليود.

- التدخلات الجراحية

في الحالات الأكثر شدة، قد يكون التدخل الجراحي لإزالة جزء من الغدة الدرقية أو كلها ضروريًا. تنص جمعية الغدة الدرقية الأمريكية على أنه في هذه الإجراءات، يتم إجراء قطع في الجانب الأمامي من رقبتك، مع التحكم الجيد في الأوعية الدموية المؤدية إلى الغدة الدرقية بواسطة الجراح. ثم تتم إزالة الغدة الدرقية، ويقوم الجراح بحماية الأعصاب المسئولة عن الحبال الصوتية والغدد جارات الدرقية. كما تنص على أن النساء الحوامل، اللاتي يرغبن في الابتعاد عن الإشعاع، يمكنهن الذهاب إلى استشارة جراحية لمرض جريفز.

- المراقبة المنتظمة

إن المتابعة المنتظمة من قبل مقدم الرعاية الصحية أمر ضروري لتعديل خطط العلاج وضمان استقرار مستويات الهرمونات. تشير دراسة نُشرت في StatPearls إلى أنه يجب إجراء اختبارات وظائف الغدة الدرقية كل أربعة إلى ستة أسابيع بعد العلاج. كما يجب مراقبة الآثار الجانبية وإجراء فحوصات الدم من قبل طبيبك.

- تغييرات نمط الحياة

يمكن أن تدعم تغييرات نمط الحياة، مثل اتباع نظام غذائي متوازن وإدارة الإجهاد، الصحة العامة أيضًا أثناء العلاج. قد يوصيك طبيبك بتناول نظام غذائي مغذي يحتوي على الكثير من الفواكه والخضراوات الطازجة. تنص دراسة نُشرت في مجلة Advances in Mind-Body Medicine على أن نمط الحياة الصحي هو المستوى الأول من التدخل.