شكرا لقرائتكم خبر عن احرصى على تناول هذا الفيتامين والمشروب إذا كانت آلام الحيض لديك قاسية والان مع تفاصيل الخبر

إذا كنت ممن يعانين من آلام الدورة الشهرية من قبل أن تأتيك بأيام وتعانين في تلك الفترة من آلام جسدية شديدة وآلام مبرحة عند إتيان الطمث، فعليك بالاهتمام بالكثير من النصائح المهمة والمفيدة التي تساعدك على تخفيف آلام وأوجاع الدورة الشهرية أو ما قبلها.

ووفقًا لتقرير نشر في موقع ماديسن هيلث الطبي المعني بالصحة العامة والأمراض، فإن الكثير من الفتيات والسيدات قد تعاني من ألم يسبق الدورة الشهرية بأيام ويمكن اعتمادهن على بعض المشروبات والأكلات وضبط نظامهن الغذائي لتخفيف حدة هذه المشكلة، ومن أبرز المشروبات التي يجب الحرص عليها.

الزنجبيل الصحي والمنعش الذي يعتبر مضادًا للالتهابات طبيعي ويحتوي على الأحماض الصحية والمفيدة التي تحتاجها السيدات خاصة في فترة ما قبل الحيض وأثنائها أيضًا، هذه الأحماض تعمل على تخفيف آلام وعسر الحيض كما أن لها تاثير كالمسكن لبعض الفتيات لتخفيف بعض آلام الجسم في تلك الفترة الحساسة.

يمكن أيضًا للمرأة أن تهتم بتناول فيتامين ب 1 المهم والصحي لتقليل عسر الحيض والآلام التي تسبقه وأثناء الدورة الشهرية أيضًا،لأنه يعزز من تسكين الألم وتقليل حدة التهابات الجسم.

فيما أضافت الدكتورة يسرية محمد استشاري النساء والتوليد قصر العيني، أن آلام الدورة الشهرية لا تصيب السيدات أو الفتيات في مده الدورة نفسها فقط ولكنها قد تسبقها بأيام أو قد تليها بأيام أخرى، كل وفقًا لحالتها وطبيعة جسدها وطبيعة الدورة الشهرية لها.

وتابعت أنه كلما كانت الآلام في طور التحمل لا ضرر منها ولا خوف ولكن إذا كانت الآلام شديدة مبرحة لا يمكن التخلص منها خاصة إذا كانت تسبق الدورة الشهرية بأيام كثيرة فيجب الشك هنا في احتمالية الإصابة بمشكلات بطانة الرحم أو مشكلات بالرحم، وهو ما يستدعي زيارة المختص الذي يقوم بفحص السيدة ومعرفة تاريخها المرضي وطبيعة دوراتها الشهرية وانتظامها من عدمه مع معرفة طبيعة الآلام التي تعانيها، ومن هنا إما أن يستبعد مشكلات البطانة أو أن يبدأ في علاجها بسهولة ويسر وفقًا لدرجتها، ويفضل ان يتم الكشف عن التهابات البطانه إذا كانت تصيب الفتيات الصغيرات أو المراهقات لأنها غالبا ما تكون في مراحلها المبكرة، وبالتالي يمكن علاج الفتاه قبل مراحل النضج والزواج.

وتنصح استشاري النساء بضرورة اهتمام المراهقات بنظام غذائي صحي، ونظام حركي جيد، فضلاً عن الالتزام بوزن صحي وعدم زيادة الوزن تحت أي ظرف، ومتابعة الهرمونات أولاً بأول.