شكرا لقرائتكم خبر عن عصير الجزر مش بيقوي النظر.. ده هيخسسك في أيام الصيف الحارة والان مع تفاصيل الخبر

عصير الجزر أحد أهم أنواع العصائر الصحية المفيدة لصحة الجسم واشتهر بقدرته على تعزيز النظر والإبصار وصحة العينين، ولكن هناك الكثير من الفوائد الخفية لعصير الجزر لا يعلمها الكثيرين، فهو يعزز من صحة الجسم والمناعة بشكل عام كما أنه يقلل حدة الإصابة بالمرض لأنه يعزز دفاعات الجسم ضد المرض، هذا ما أكده تقرير نشر في موقع myculturepalate

الجزر والعصير المستخلص منه أفضل المشروبات الصحية التي يمكن الإعتماد عليها خلال أيام الصيف خاصة لمن يتبعون أنظمة رجيم أو دايت لإنقاص الوزن وخسارة الدهون.

فضلا عن أن عصير الجزر غني بالألياف الصحية والعناصر الغذائية الصحية التي تشعرك بالشبع لأطول فترة ممكنه كما أنه منخفض الدهون للغاية ومنخفض السعرات الحرارية، لذلك هو معزز لترطيب الجسم الحاد فضلا عن أنه لا يزيد الوزن ويعزز من حرق الدهون.

عصير الجزر يولد الطاقة ويشعرك بالشبع والهدوء وترطيب الجسم لفترة طويلة نظرا لاحتوائه على معادن وفيتامينات صحية للغاية فهو أهم المشروبات الصحية الصيفية ويمكن تناول الجزر كسناك صحي بين الوجبات للشعور بالشبع ومحاولة إنقاص الوزن، وذلك لأنه يحد من شعورك بالرغبة في تناول المزيد من الطعام، ويشعرك بالشبع ويعزز من حرق جسمك فهو يجعل جسمك ماكينة حرق للدهون كما أنه يعزز من إفراز الصفراء في الجسم وبالتالي يزيد من فرص حرق الدهون في الجسم.