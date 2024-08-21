شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تفعل عند انغلاق الركبة وصعوبة الحركة؟.. الأسباب والعلاج والان مع تفاصيل الخبر

هل شعرت يومًا بأنك غير قادر على ثنى ركبتك أو فردها؟ هل يسبب ذلك الألم غالبًا؟ قد يكون ذلك علامة على انكماش الركبتين، وينقسم هذا الانكماش إلى نوعين: انكماش حقيقى وانكماش كاذب، يحدث انكماش الركبة الحقيقى عندما يكون مفصل الركبة مقفل فى مكانه ولا يمكنه التحرك، ومن ناحية أخرى، يحدث انكماش الركبة الكاذب عندما يجعل الألم تحريك مفصل الركبة أمرًا صعبًا، فى كلتا الحالتين، ويعد طلب الرعاية الطبية أمرًا بالغ الأهمية، ومعرفة ما يجب فعله حيال ذلك أمر مهم، وفقا لما نشره موقع onlymyhealth.

الركبة المقفلة يصبح فيها مفصل الركبة عالقا في وضع محدد، إما ممتد بالكامل أو منحنى، ولا يمكن تحريكه بحرية، وتتضمن بعض الخصائص الرئيسية عدم القدرة على فرد الركبة أو ثنيها بالكامل، والألم، والتورم، وأحيانًا إحساس ملحوظ بالنقر أو الانقباض فى المفصل، والركبة قد تشعر بأنها عالقة وغير مستجيبة لمحاولات تحريكها، وغالبًا ما يكون ذلك مصحوبًا بعدم الراحة أو عدم الاستقرار.

أسباب انغلاق الركبة

إن الأسباب الرئيسية لانغلاق الركبة تشمل تمزق الغضروف المفصلي، والأجسام السائبة داخل المفصل (مثل الغضاريف أو شظايا العظام)، وإصابات الأربطة، والتهاب المفاصل، و تمزق الغضروف الهلالي شائع بشكل خاص ويحدث عندما يتلف الغضروف في الركبة، و الأشخاص الأكثر عرضة للخطر هم الرياضيون المشاركون في الرياضات عالية التأثير وكبار السن بسبب حالات تنكسية في المفاصل، وأولئك الذين لديهم تاريخ من إصابات الركبة أو إجهاد الركبة المتكرر.

تشمل العوامل التي تزيد من فرص الإصابة بانغلاق الركبة ما يلي..

المشاركة في الأنشطة التي تنطوي على حركات الالتواء أو الدوران

إصابات الركبة

الإجهاد المتكرر على مفصل الركبة

الشيخوخة (تؤدي إلى تغيرات تنكسية في الركبة)

حالات مثل هشاشة العظام (OA) أو التهاب المفاصل الروماتويدي (RA)

الرياضات ذات التأثير العالي

السمنة (التي تزيد الضغط على الركبة)

المهن التي تتطلب الركوع أو القرفصاء بشكل متكرر

طرق العلاج

اعتمادًا على السبب الأساسي، يمكنك طلب العلاج تحت إشراف طبيب متخصص.

على سبيل المثال، إذا كنت تعاني من تمزق الغضروف الهلالي، فقد يوصي الطبيب بإجراء RICE، والذي يعني الراحة والثلج والضغط والرفع، وفقًا لـالأخبار الطبية اليوم.

حال حدوث انغلاق الركبة مباشرة، ينصح بإراحة الساق المصابة وتجنب وضع وزن عليها.

ويمكن أن يساعد وضع الثلج على تقليل التورم والألم، كما قد تساعد مسكنات الألم المتاحة دون وصفة طبية، يعد طلب العناية الطبية على الفور أمرًا بالغ الأهمية، وتشمل العلاجات العلاج الطبيعي أو الأدوية المضادة للالتهابات أو حقن الكورتيكوستيرويد لتقليل الالتهاب.

وفي الحالات الشديدة، قد تكون هناك حاجة إلى تدخل جراحي، مثل تنظير المفصل، لإزالة الأجسام السائبة أو إصلاح الغضاريف الممزقة.