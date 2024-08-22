شكرا لقرائتكم خبر عن 5 فحوصات يجب على مرضى السكر إجراؤها بانتظام والان مع تفاصيل الخبر

يرتبط مرض السكر بعدد من الحالات الصحية والمضاعفات، والجزء الأكثر إثارة للخوف من مرض السكر هو أن المضاعفات المصاحبة تتطور تدريجيًا وتصبح مشكلة كبيرة لاحقًا، لذلك، من الناحية المثالية، يجب أن يكون مرضى السكر على دراية بالتغيرات الجسدية التى تحدث لهم ويجب عليهم إخطار أطبائهم على الفور، ووفقا لموقع هيلث سايد من أجل العيش بشكل جيد مع مرض السكر، يجب إجراء هذه الاختبارات الخمسة بشكل منتظم.

1. ضغط الدم والكوليسترول

يرتبط مرض السكر بأمراض مزمنة أخرى مثل ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب، لذلك، يجب عليك فحص ضغط الدم بانتظام مرتين إلى أربع مرات فى السنة واختبار مستوى الدهون (الكوليسترول) مرة واحدة على الأقل كل عام.



2. فحص العين

إذا كنت مصابًا بمرض السكرى، فيجب عليك فحص نظرك وصحة عينيك كل عام، يمكن أن يؤدى التحكم غير الكافى فى نسبة السكر فى الدم إلى إضعاف الأوعية الدموية الصغيرة فى شبكية العين (الطبقة الداخلية من العين) وإتلافها، وتسمى هذه الحالة اعتلال الشبكية السكرى الذى يتميز بعلامات تشمل عدم وضوح الرؤية والرؤية المزدوجة وفقدان شديد ودائم للرؤية، كما أنه يزيد من خطر الإصابة بإعتام عدسة العين والزرق.

3. الفحص البدنى لاعتلال الأعصاب السكرى

يمكن أن يؤدى ارتفاع نسبة السكر فى الدم إلى تلف الأعصاب في الجسم ما يؤدى إلى حالة تسمى اعتلال الأعصاب السكرى، وقد تشمل الأعراض خدر الأطراف والإسهال وفقدان السيطرة على المثانة وتغيرات الرؤية والدوخة، إذا كان لديك أى من هذه الأعراض، فأبلغ طبيبك.

أثناء الفحص البدنى سيتحقق طبيبك من مدى قدرتك على الشعور باللمس والألم والحركة وما إلى ذلك وكذلك قوتك وردود أفعالك، إذا اشتبه فى تلف الأعصاب، فقد يتم إجراء تخطيط كهربية العضلات (EMG) ودراسات التوصيل العصبي.

4. اختبار وظائف الكلى

تقييم وظائف الكلى مرة واحدة كل عام لأن كونك مصابًا بمرض السكري يمكن أن يعرضك لخطر أكبر للإصابة باعتلال الكلية السكري الناجم عن تلف الأوعية الدموية في الكلى، ويكون الخطر أعلى لدى مرضى السكري الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، كما يعد اختبار ألبومين البول (الذي يتحقق من بروتين الألبومين في البول) ونيتروجين اليوريا في الدم والكرياتينين في البول من الاختبارات الأخرى التي يمكن إجراؤها للتحقق من وظائف الكلى.

5. فحص الأسنان

احرص على فحص أسنانك ولثتك لدى طبيب الأسنان مرتين على الأقل في العام، يمكن أن يؤثر مرض السكري على صحة الفم بشكل كبير، تزيد مستويات السكر المرتفعة في الدم من خطر تسوس الأسنان وتسوسها، يمكن أن تحدث أمراض اللثة بشكل متكرر، وتكون أكثر حدة، وتستغرق وقتًا أطول للشفاء إذا كنت مصابًا بمرض السكري.