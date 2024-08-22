وزارة الصحة تحتفي بالمتبرعين بالدم تحفيزاً للوعي المجتمعي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أقامت وزارة الصحة الليلة حفل تكريم المتبرعين بالدم لعام 2023 الذي يهدف إلى تحفيز أفراد المجتمع على المشاركة في مثل هذه المبادرات الإنسانية التي بلغ عدد المتبرعين في عام 2023 أكثر من 700 ألف متبرع بالدم.

وتضمن الحفل الذي حضره مساعد وزير الصحة الدكتور محمد العبد العالي، إطلاق نظام بنوك الدم الموحد، الذي يسهم في رفع كفاءة خدمات نقل الدم داخل المملكة، انطلاقاً من برنامج تحول القطاع الصحي الذي يرتكز على تعزيز مفهوم الوقاية قبل العلاج، بما يضمن الوصول إلى مجتمع حيوي ونظام صحي شامل وفعال ومتكامل، يقوم على صحة الفرد والمجتمع وفق رؤية المملكة 2030.

وشهد الحفل توقيع 6 شراكات واتفاقيات بين وزارة الصحة ومجموعة من الشركات والمؤسسات لدعم تطوير خدمات بنوك الدم وتعزيز الوعي المجتمعي حول أهمية التبرع بالدم.

ويأتي الحفل انطلاقاً من حرص وزارة الصحة على دعم وتشجيع أفراد المجتمع للتبرع المنتظم بالدم للإسهام في إنقاذ حياة آلاف من المرضى ممن هم في أمس الحاجة لنقل الدم، والإسهام في تعزيز كفاءة خدمات نقل الدم في المملكة بما ينعكس على الارتقاء بجودة الخدمات الصحية بالمملكة.

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