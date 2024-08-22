«تجمُّع مكة»: 28 ألف طفل مصاب بالربو في المنطقة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-متابعات

بلغ عدد الأطفال المصابين بالربو في منطقة مكة المكرمة 28760 طفلاً، وفقاً لتقرير لإدارة الصحة السكنية بتجمع مكة المكرمة الصحي .

وأوضح التجمع أن أبرز مهيجات الربو تتمثل في التدخين والغبار والبخور والمنظفات، وأن طرق التحكم تتلخص في استخدام البخاخ الوقائي كبديل إسعافي وضرورة تجنب المهيجات، كما أن البخاخ يستخدم وقت النوبات فقط للتخلص من الأعراض.

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