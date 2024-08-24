شكرا لقرائتكم خبر عن الغرغرينا.. اعرف أسباب الإصابة والأعراض وطرق العلاج والان مع تفاصيل الخبر

الغرغرينا هي حالة خطيرة تهدد الحياة وتحدث عندما تموت أنسجة الجسم بسبب فقدان إمدادات الدم أو عدوى بكتيرية شديدة، وعلى الرغم من أنها قد تبدو حالة نادرة أو قديمة، إلا أنها لا تزال تؤثر على الأفراد في جميع أنحاء العالم، وخاصة أولئك الذين يعانون من مشاكل صحية أساسية مثل مرض السكري أو أمراض الأوعية الدموية أو ضعف الجهاز المناعي.

وفقا لموقع ان دى في يساعد فهم الأنواع المختلفة من الغرغرينا وأسبابها وأعراضها والعلاجات المتاحة أمر بالغ الأهمية للكشف المبكر عنها وإدارتها بشكل فعال.

أسباب وعوامل خطر الغرغرينا

يمكن أن تحدث الغرغرينا نتيجة لمجموعة متنوعة من العوامل، والتي تؤدي جميعها إلى انقطاع تدفق الدم إلى أنسجة الجسم، وتشمل بعض الأسباب الأكثر شيوعًا ما يلي:

1. مرض السكري

يمكن أن يؤدي ارتفاع مستويات السكر في الدم إلى تلف الأوعية الدموية وتقليل تدفق الدم، مما يزيد من خطر الإصابة بالغرغرينا، وخاصة في القدمين.

2. مرض الشرايين الطرفية

يؤدي مرض الشرايين المحيطية إلى تضيق الشرايين، مما يؤدي إلى انخفاض تدفق الدم وزيادة خطر الإصابة بالغرغرينا في الأطراف.

3. الإصابات الشديدة أو العمليات الجراحية

يمكن أن تؤدي الجروح الناجمة عن الصدمات أو العمليات الجراحية التي تصاب بالعدوى إلى الغرغرينا، وخاصة إذا كان إمداد الدم إلى المنطقة معرضًا للخطر.

4. تثبيط الجهاز المناعي

الأفراد الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة، مثل أولئك الذين يخضعون للعلاج الكيميائي أو المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية ، هم أكثر عرضة للإصابة بالعدوى التي يمكن أن تسبب الغرغرينا.

أعراض الغرغرينا

يمكن أن تختلف أعراض الغرغرينا حسب نوع الحالة وشدتها. تشمل العلامات الشائعة ما يلي:

1. تغير لون الجلد

قد تتحول المناطق المصابة إلى اللون الأزرق أو الأسود أو الأخضر، اعتمادًا على نوع الغرغرينا.

2. التورم والألم

يعد التورم والألم الشديد والحنان في المنطقة المصابة أمرًا شائعًا، وخاصة في حالات الغرغرينا الرطبة أو الغازية.

3. بثور أو قروح

قد تتطور القروح المفتوحة أو البثور أو القرح، وخاصة في الغرغرينا الرطبة.

4. إفرازات ذات رائحة كريهة

غالبًا ما ترتبط الرائحة القوية غير المرغوبة بالغرغرينا الرطبة والغازية بسبب وجود البكتيريا وتحلل الأنسجة.

5. الحمى

في حالات الغرغرينا الداخلية أو الغازية، قد تحدث أعراض جهازية مثل الحمى والقشعريرة والشعور بالإعياء مع انتشار العدوى.

الوقاية والعلاج

تتضمن الوقاية من الغرغرينا إدارة الحالات الصحية الأساسية والحفاظ على النظافة الجيدة وطلب الرعاية الطبية الفورية للجروح أو العدوى، يمكن أن تساعد الفحوصات المنتظمة، وخاصة للأشخاص المصابين بمرض السكري أو مرض الشرايين المحيطية، في تحديد العلامات المبكرة لضعف الدورة الدموية أو العدوى، تعتمد خيارات العلاج على نوع وشدة الغرغرينا ولكنها غالبًا ما تشمل:

1. الإزالة الجراحية للأنسجة الميتة لمنع انتشار العدوى.

2. المضادات الحيوية الوريدية عادةً لعلاج الالتهابات البكتيرية المرتبطة بالغرغرينا الرطبة والغازية.

3. العلاج بالأكسجين عالي الضغط لمنع نمو البكتيريا.

4. جراحة الأوعية الدموية مثل قسطرة الشرايين أو جراحة مجازة الشرايين التاجية، ضرورية للمرضى الذين يعانون من ضعف الدورة الدموية.