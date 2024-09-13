شكرا لقرائتكم خبر عن بمشكلات صحية يكشف عنها الشخير أثناء النوم والان مع تفاصيل الخبر

الشخير ليس مجرد إزعاج يعطل النوم فى الليل، بل إنه قد يشير إلى الحرمان الشديد من النوم ومشاكل صحية محتملة، مما يسلط الضوء على الحاجة إلى المشورة الطبية.وفقا لموقع " فوكس نيوز"، يمكن أن تؤثر هذه المشكلة الشائعة على جودة النوم وتؤدي إلى اضطرابات متكررة في النوم، ولكن في بعض الحالات، يمكن أن تكون علامة على مشكلة صحية خطيرة.

ما هو سبب أغلب حالات الشخير؟

يحدث الشخير نتيجة لتدفق الهواء المقيد عبر الأنف أو الحلق، مما يؤدي إلى اهتزاز الأنسجة في مجرى الهواء العلوي، هناك عوامل مختلفة يمكن أن تؤدي إلى الشخير، مثل احتقان الأنف الناجم عن الحساسية أو انحراف الحاجز الأنفي، أو النوم على الظهر، أو التدخين ، أو السمنة، أو انسداد مجرى الهواء.

على الرغم من أن الشخير قد يكون غير ضار في بعض الأحيان وقد يختفي من تلقاء نفسه، إلا أنه قد يشير أيضًا إلى حالة أكثر خطورة، مثل انقطاع النفس الانسدادي أثناء النوم.

فيما يلى.. 5 علامات تشير إلى أن شخيرك يستدعي مراجعة الطبيب:

شخيرك يعطل بشكل خطير قدرتك على الحصول على نوم جيد

يصبح البقاء متيقظًا طوال اليوم أمرًا صعبًا

تواجه صداعًا متكررًا في الصباح

تبدأ مشاكل الذاكرة أو التركيز في الظهور

قد يكون اكتساب الوزن مؤخرًا عاملًا مساهمًا في الشخير

قد يكون إجراء تغييرات على نمط حياتك هو المفتاح لمعالجة مشاكل الشخير.