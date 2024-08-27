شكرا لقرائتكم خبر عن 6 تمارين قوية تساهم فى علاج الكبد الدهنى بشكل طبيعى والان مع تفاصيل الخبر

الكبد الدهني هو حالة صحية خطيرة تتميز بالتراكم المفرط للدهون في الكبد، مما يؤدي إلى مخاطر صحية أخرى. على الرغم من أن العلاج الطبي ضروري في إدارة هذه الحالة، فإن إضافة وضعيات تمارين اليوجا إلى روتينك الصباحي يمكن أن يكون مفيدًا. واليوجا عبارة عن مزيج رائع من الوضعيات الجسدية وتمارين التنفس والتأمل - كل هذه الأمور مجتمعة تساعد في تعزيز صحة الفرد بشكل عام. لعلاج الكبد الدهني، وفقا لما نشره موقع thehealthsite

1 - لنبدأ بالوضعية الأولى المسماة Ardha Matsyendrasana،

والمعروفة أيضًا باسم وضعية نصف سيد الأسماك. تساعد هذه الوضعية في الجلوس على ثني البطن بطريقة تساعد في الهضم. تساعد ممارسة هذه الوضعية بانتظام على إزالة السموم من الكبد وتحسين صحة الجهاز الهضمي.

2 - وضعية القوس (دانوراسانا)



وضعية دانوراسانا، المعروفة أيضًا باسم وضعية القوس، هي وضعية انحناء للخلف تعمل على شد عضلات البطن وتحفيز الكبد والكلى. يمكن أن يساعد أداء هذه الوضعية يوميًا في الهضم وتقليل دهون البطن وتعزيز وظائف الكبد.

3 - وضعية القارب (نافاسانا)



تساعد وضعية نافاسانا، المعروفة أيضًا باسم وضعية القارب، في تقوية عضلات البطن وتعزيز صحة الجهاز الهضمي في الجسم. من خلال إشراك الجزء المركزي من جسمك في هذه الوضعية، يمكنك مساعدة جسمك بشكل طبيعي على تحفيز الكبد والأعضاء الهضمية الأخرى، مما يساعد على إزالة السموم وحرق الدهون.

4 - وضعية الجمل (أوستراسانا)



الوضع الرابع والأكثر فعالية في اليوجا هو وضع الجمل، والذي يساعد في شد الجزء الأمامي من الجسم، بما في ذلك البطن والكبد. كما يعمل على تحسين تدفق الدم إلى الكبد، ويساعد في الهضم، ويخفف من احتقان الكبد.

5 - وضعية باشيموتاناسانا (الانحناء للأمام أثناء الجلوس)

والمعروفة أيضًا باسم "الانحناء للأمام أثناء الجلوس". تساعد هذه الوضعية في ضغط البطن وتدليك الأعضاء الداخلية. وفقًا للخبراء، فإن ممارسة هذه الوضعية بانتظام يمكن أن تساعد في تحسين الهضم وتحفيز الكبد وتقليل تراكم الدهون.

6 - وضعية الكوبرا (بوجانجاسانا)



وضعية بهوجانجاسانا هي الوضعية التالية القوية التي يمكن أن تساعد جسمك على التعامل مع الكبد الدهني. وتعرف هذه الوضعية أيضًا باسم وضعية الكوبرا، وهي تعمل على شد عضلات البطن وتحفيز أعضاء الجهاز الهضمي، بما في ذلك الكبد.