أكثر من 840 ألف مستفيد من الحملة التوعوية للعودة للدراسة بتجمع مكة الصحي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استفاد 840 ألف طالب وطالبة وأولياء أمورهم، من الحملة التوعوية للعودة للدراسة التي أطلقها تجمع مكة المكرمة الصحي بالتعاون مع الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة لرفع الوعي الصحي.

وأوضح تجمع مكة المكرمة الصحي، أن الرسائل التوعية استهدفت الطلبة بشكل مكثف خلال الأسبوع الأول قبل بداية العام الدراسي , لتهيئتهم صحيّا ونفسيّا للعودة للدراسة, في حين كان الأسبوع الثاني رسائل تهدف إلى تعزيز الصحة العامة خلال الدوام في فصل الصيف.

وبين التجمع الصحي أن عدد الطلبة الذين استفادوا من البرنامج بلغ 570500 مستفيد, في حين إجمالي عدد المستفيدين من أولياء أمور الطلبة بلغ 269500 مستفيد, وبلغ عدد المدارس المستهدفة 1583 مدرسة, بينما تجاوز عدد المشاهدات في مواقع التواصل الاجتماعي أكثر من 790 ألفًا عبر المنصات التابع للتجمع الصحي

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