شكرا لقرائتكم خبر عن علاجات طبيعية لمرض الذئبة.. منها تناول مكملات الأعشاب والان مع تفاصيل الخبر

الذئبة هي اضطراب مناعي ذاتي، حيث يهاجم الجهاز المناعي للجسم أنسجته عن طريق الخطأ، مما يسبب الالتهاب والتلف، وتشمل أعراضه آلام المفاصل والتعب والطفح الجلدي والحمى، وفي حين لا يوجد علاج للذئبة، فإن إدارة الأعراض من خلال تغييرات نمط الحياة والعلاجات الطبيعية يمكن أن تحسن بشكل كبير من جودة الحياة، وفقا لما نشره موقع onlymyhealth.

فيما يلي بعض العلاجات المنزلية والاستراتيجيات الفعّالة لإدارة أعراض الذئبة: 1. اتبع نظامًا غذائيًا مضادًا للالتهابات

ـ تعد الحمية الغذائية إحدى الطرق الأكثر فعالية في إدارة أعراض الذئبة. ركز على إضافة الأطعمة التالية إلى نظامك الغذائي:

الفواكه والخضراوات: تحتوي الفواكه والخضراوات على مضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن، ويمكن أن تساعد في تقليل الالتهاب. التوت والخضراوات الورقية والخضروات الصليبية مثل البروكلي فعالة في مكافحة الالتهاب.

أحماض أوميجا 3 الدهنية: توجد هذه الأحماض في الأسماك الدهنية، مثل السلمون والماكريل والسردين، وهي مضادة للالتهابات. إذا كنت لا تحب تناول الأسماك، ففكر في بذور الكتان أو بذور الشيا كبدائل نباتية.

الحبوب الكاملة: مثل البقوليات والشوفان التى تحتوى على نسبة عالية من الألياف، والتي يمكن أن تساعد في تقليل الالتهاب ودعم الصحة العامة.

المكسرات والبذور: اللوز والجوز وبذور عباد الشمس غنية بالدهون الصحية ويمكن أن تساعد في تقليل الالتهاب.

تجنب الأطعمة المصنعة، والسكر المفرط، والكربوهيدرات المكررة، والتي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الالتهاب.

2. المكملات العشبية

قد تقدم بعض المكملات العشبية فوائد داعمة لإدارة أعراض الذئبة، وتشمل بعض الأعشاب المفيدة المحتملة ما يلي:

الكركم: يحتوي على مادة الكركمين التي لها خصائص مضادة للالتهابات.فى دراسة عام 2018وجد أن الكركمين يمتلك خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للميكروبات ومضادة للالتهابات لدى الأفراد المصابين بالذئبة الحمامية الجهازية (SLE).

الزنجبيل: معروف بتأثيراته المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة، ويمكن تناول الزنجبيل على شكل شاي أو إضافته إلى الأطعمة.

3. حافظ على رطوبة جسدك

يعد الترطيب المناسب أمرًا بالغ الأهمية للصحة العامة ويمكن أن يساعد في إدارة أعراض الذئبة. وذلك لأن شرب كمية كافية من الماء يساعد في طرد السموم من الجسم، ويدعم وظائف الكلى، ويحافظ على ترطيب بشرتك.

4. استخدم العلاجات الطبيعية للطفح الجلدي

الطفح الجلدي هو أحد الأعراض الشائعة لمرض الذئبة، وخاصة في شكل طفح جلدي على شكل فراشة على الوجه. لتخفيف الطفح الجلدي وإدارته، ضع في اعتبارك العلاجات الطبيعية التالية:

الصبار: يمتلك خصائص مضادة للالتهابات ومهدئة ويمكن أن يساعد في تخفيف الحكة والاحمرار

زيت جوز الهند: يتمتع هذا الزيت بتأثيرات مرطبة ومضادة للالتهابات. ضعيه على البشرة الجافة أو الملتهبة للمساعدة في تهدئة التهيج.

حمامات الشوفان: يمكن أن يوفر حمام الشوفان الراحة من الحكة والالتهاب.

5. مارس التمارين الرياضية الخفيفة

يمكن أن تساعد التمارين الرياضية المنتظمة واللطيفة في إدارة أعراض الذئبة من خلال تقليل التوتر وتحسين الدورة الدموية والحفاظ على مرونة المفاصل. الأنشطة مثل المشي أو السباحة أو اليوجا مثالية لمن يعانون من الذئبة.

6. احصل على قسط كاف من الراحة

التعب هو أحد الأعراض الشائعة والصعبة لمرض الذئبة والذي يمكن أن يؤثر بشكل كبير على حياتك اليومية. للمساعدة في إدارته، أعطِ الأولوية للحصول على قسط كافٍ من الراحة من خلال الالتزام بجدول نوم منتظم وإنشاء روتين وقت النوم الهادئ. من المهم تجنب إرهاق نفسك، جسديًا وعقليًا.

7. ممارسة تقنيات إدارة التوتر

يمكن أن يؤدي الإجهاد إلى تفاقم أعراض الذئبة وتفاقمها. وفقًا لبحث أجرى عام 2013 قد تساعد العلاجات العقلية والجسدية في تقليل أعراض الذئبة وإدارة الضغوط المرتبطة بهذه الحالة، ضع في اعتبارك الطرق التالية لتقليل الضغوط:

اليقظة والتأمل: يمكن لليقظة والتأمل أن يقللا من التوتر ويعززا الاسترخاء. حاول تخصيص بضع دقائق كل يوم لممارسة تمارين التنفس العميق أو التأمل الموجه.

تدوين المذكرات: إن تدوين أفكارك ومشاعرك يمكن أن يوفر لك منفذًا عاطفيًا ويساعدك على معالجة التوتر.

مجموعات الدعم: إن التواصل مع الأشخاص المصابين بمرض الذئبة يمكن أن يوفر الدعم العاطفي والنصائح العملية لإدارة الحالة.

احمِ نفسك من الشمس: ويمكن أن يؤدي التعرض لأشعة الشمس إلى تفاقم أعراض الذئبة وتفاقم الطفح الجلدي.