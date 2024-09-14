شكرا لقرائتكم خبر عن الفشار مش بس تسالى.. اعرفى فوائده لصحة ومعدة طفلك والان مع تفاصيل الخبر

دوما يبحث الأبوان عن أكلات صحية لأطفالهم، والفشار أحد أهم هذه الأكلات الصحية التي يمكن التنويع في طرق تقديمها للأطفال، وفقا لتقرير نشر في موقع فيريستينج بارينتر الطبي المعني بصحة الأطفال وغذائهم، فإن الفشار له قيمة غذائية عالية فهو يحتوي على:

الكربوهيدرات 28 جرام

الدهون 1 جرام

الألياف الصحيه الغذائيه 5.5 جرام

فضلا عن الكم الهائل من البروتين وفيتامين أ ونسب فيتامين ب أيضا، مع الفسفور والبوتاسيوم وحمض الفوليك والمياه.

الأطفال بشكل خاص يحبون الفشار ويتناولونه بأكثر من طريقة، يمكن ببعض الإضافات الصحية أن يصبح مميزا لهم مثل الزبد والجبن والشوكولاتة الداكنة، وكذلك بعض الإضافات الصحية غير الضارة كالعسل.

ومن جانبه، قال الدكتور العيسوي العاصى أخصائي أمراض الاطفال وحديثي الولادة جامعة الأزهر، إن الفشار يحتوي على مغذيات طبيعية صحية كما أنه لا يجد الآباء والأمهات صعوبة في تقديمه للطفل الذي يتناوله على الفور نظرا لأن أغلب الأطفال يفضلونه.

تابع موضحًا أن للفشار فوائد عدة للطفل الصغير بشكل خاص، حيس يساعد فى التخلص من أعراض الإمساك بشكل خاص:

يعزز من عملية الإخراج لدى الطفل خاصة الذى يعانى من الإمساك لفترات طويلة.

يشعر الطفل بالشبع والامتلاء فترة من الوقت مما يعزز ضبط الأنظمة الغذائية الخاصة بالأطفال.

الفشار غنى بالألياف وهو الذي يعزز من صحة الطفل وعملية التمثيل الغذائي لديه ويساعده على امتصاص العناصر الغذائية بشكل أفضل.

يحسن من سرعة امتصاص الطعام وهضمه هضما سليما.

حركة المعدة لدى بعض الأطفال تكون ليست في أفضل حالاتها والفشار يمكن أن يساعد على تعزيز تلك الحركة.

يحسن الفشار من مستويات تناول الطفل للأطعمة والوجبات الاخرى، فهو يجعل الطفل في حاله ضبط للنظام الغذائي نتيجة تعديل هضمه.

الفشار وجبة صحية للمدرسة أيضًا، ويساعد بشكل كبير على تعزيز نسب المعادن التي تدخل للجسم وتعزيز المناعة لاحتوائه على الزنك.

يحسن أيضا الفشار من نسب الزنك والبوتاسيوم تلك النسب التي يحتاجها الجسم للشعور بالقوة والنمو خاصة في مرحلة الطفولة.