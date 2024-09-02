شكرا لقرائتكم خبر عن حافظ على صحة أمعائك وتجنب العدوى بإضافة هذا المكون لكوب الزبادى والان مع تفاصيل الخبر

خليط الزبادى بالعسل له فوائد كبيرة لصحة الأمعاء، فهذان المكونان الشائعان يمدان الجسم بالعديد من العناصر والبكتيريا المفيدة التى تحافظ على صحة وتوازن الأمعاء، فكل منهما له فوائد كبيرة للصحة، ولكن ماذا يحدث عندما تجمعهما معًا؟ هل يمكن أن يؤدي إضافة ملعقة من العسل إلى الزبادي اليومي إلى تحسين صحة أمعائك حقًا.

الزبادي

الزبادي وفقا لموقع onlymyhealth هو مصدر معروف للبروبيوتيك تساعد هذه البكتيريا المفيدة، في الحفاظ على توازن ميكروبيوم الأمعاء عن طريق تثبيط نمو البكتيريا الضارة، ومساعدة الهضم، وتعزيز الجهاز المناعي.

العسل

العسل مليء بمضادات الأكسدة والإنزيمات والخصائص المضادة للميكروبات، ويعود النشاط المضاد للميكروبات للعسل إلى انخفاض درجة حموضته، وارتفاع محتواه من السكر، ووجود بيروكسيد الهيدروجين، الذي يمكن أن يمنع نمو البكتيريا الضارة.

علاوة على ذلك، يحتوي العسل على البريبايوتكس، وهي مكونات غذائية غير قابلة للهضم تعمل على تعزيز نمو البكتيريا المفيدة في الأمعاء.

فوائد مكس الزبادي والعسل

عندما يتم الجمع بين الزبادي والعسل، فإنهما يشكلان ثنائيًا قويًا لصحة الأمعاء، يوفر الزبادي البكتيريا المفيدة الحية، بينما يعمل العسل كمضاد حيوي، يغذي هذه البكتيريا ويعزز نشاطها، إضافة البريبايوتكس (مثل العسل) إلى الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك يمكن أن يحسن بقاء واستعمار البروبيوتيك في الأمعاء، مما يؤدي إلى نتائج أفضل لصحة الأمعاء.

بالإضافة إلى ذلك، قد تساعد خصائص العسل المضادة للميكروبات على حماية بطانة الأمعاء بشكل أكبر عن طريق تقليل وجود البكتيريا الضارة، وبالتالي منع العدوى والالتهابات.

اعتبارات عملية

على الرغم من أن الجمع بين العسل والزبادي يعد بنتائج واعدة، إلا أنه من الضروري تناولهما باعتدال، فالإفراط في تناول العسل قد يؤدي إلى زيادة استهلاك السكر، وهو ما قد يكون له آثار سلبية على الصحة، بما في ذلك زيادة الوزن وزيادة خطر الإصابة بمرض السكري. ومن الأفضل الحد من تناول العسل إلى ملعقة أو ملعقتين صغيرتين لكل وجبة من الزبادي.