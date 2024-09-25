الامارات | تسريب اسم الفائز بالكرة الذهبية لعام 2024

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحتدم المنافسة بين 30 لاعباً للفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2024 التي تنظمها مجلة "فرانس فوتبول"، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، غير أن النجم الأوفر حظاً للفوز بلقبها سيكون على الأرجح من نادي ريال مدريد المتوج في الموسم المنصرم 2023-2024 بلقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

وفي زحمة التوقعات بهوية الفائز، بدأت التسريبات الإعلامية تكشف عن هوية اللاعب الذي سيصعد مسرح شاتليه في العاصمة الفرنسية يوم 28 أكتوبر المقبل لاستلام الجائزة، إذ كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية بأن نجم ريال مدريد البرازيلي فينيسيوس جونيور هو الفائز بجائزة الكرة الذهبية متفوقاً على كيليان مبابي، جود بيلينغهام، وإيرلينغ هالاند.

وقالت الصحيفة إن "فينيسيوس يستحق بكل تأكيد الفوز بجائزة الكرة الذهبية"، مضيفة أن "الشعور وكأنك في قلب عالم كرة القدم، مُحاطًا بالنجوم، هو شيء مخصص للعظماء، وهذا هو الحال بالفعل لفينيسيوس الأمر الذي تؤكده أرقامه إلى جانب فوزه بجائزة أفضل لاعب في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي".