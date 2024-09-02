المجلس الصحي: احذروا تناول الفيتامينات دون طبيب

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

حذر المجلس الصحي السعودي، من تناول المكملات الغذائية والفيتامينات بدون تقييم وإشراف الطبيب المعالج.

وأوضح المجلس، أنه ينبغي عدم تناول المكملات الغذائية والفيتامينات بدون تقييم وإشراف الطبيب المعالج، حتى يتم تحديد مدى الاحتياج ومأمونية الاستخدام للحالة الصحية.

وكانت الهيئة العامة للغذاء والدواء قد أكدت أن الإنسان يمكنه الحصول على الاحتياج اليومي من الفيتامينات عن طريق اتباع نظام غذائي متوازن يحتوي على جميع العناصر الغذائية دون الحاجة لاستعمال المكملات الغذائية من فيتامينات ومعادن وأعشاب وأحماض أمينية.

ونوهت إلى أن الكميات الموصى بها للفرد في اليوم من الفيتامينات تختلف بحسب حالته وفئته سواء كان رجلاً أم امرأة أم امرأة حاملاً أم مرضعات أم أطفالاً، مضيفة أن “دليل الفيتامينات” الصادر من قِبل الهيئة العامة للغذاء والدواء يساعد في معرفة دورها في جسم الإنسان، ومصادرها، وكمية الاحتياج لها.

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