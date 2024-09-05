شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وزير الصحة: تجديد اعتماد منظمة الصحة العالمية للطائف كمدينة صحية يجسد الاهتمام والدعم المتواصل من القيادة وسمو محافظ الطائف والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

حصلت محافظة الطائف على تجديد شهادة اعتماد المدن الصحية للمرة الثانية كأول مدينة سعودية تحصل عليها لمرتين، وذلك بعد استيفائها لـ80 معياراً من معايير منظمة الصحة العالمية، حيث تجاوزت الطائف التقييم النهائي وحصلت على شهادة الاعتماد الدولية، لما تميزت به من حدائق وأماكن ممارسة رياضة المشي، وتعزيز الصحة من خلال المدارس ومراكز الرعاية الأولية، بما يتوافق مع مستهدفات تحول القطاع الصحي وفق رؤية السعودية 2030 للوصول لبيئة عامرة ومجتمع حيوي، يقوم على صحة الفرد والمجتمع.

وقد تسلم شهادة الاعتماد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف، من معالي وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل.

ويعد برنامج المدن الصحية بوزارة الصحة أول مركز متعاون مع منظمة الصحة العالمية للمدن الصحية على مستوى الإقليم والرابع على مستوى العالم، وتضم المملكة أكبر عدد من شهادات المدن الصحية المعتمدة في الإقليم بـ16 شهادة اعتماد مدينة صحية في مختلف مناطق المملكة، كما يمتاز برنامج المدن الصحية بتحسين جودة الحياة وجعل الصحة ضمن أولويات المشاريع التنموية من خلال تبني مستهدفات لمؤشرات صحية مستقبلية، وتنفيذ العديد من المبادرات والبرامج التي تسهم في استدامتها على خفض الأمراض المزمنة التي تتأثر بالنمط الصحي، ويهدف إلى تحسين مركز المملكة العربية السعودية في المؤشرات الصحية الدولية وتقليل نسبة المخاطر الصحية والتكاليف الطبية وهو خطوة مهمة لمجتمع صحي حيوي.

وأكد وزير الصحة أن تجديد اعتماد منظمة الصحة العالمية للطائف بصفتها مدينة صحية، يجسد الاهتمام والدعم المتواصل من سمو أمير المحافظة، ومتابعة مدير الشؤون الصحية، وتضافر جهود جميع القطاعات مع المجتمع.

هذا وقد وجه معالي وزير الصحة شكره للجهات المشاركة في عضوية لجان برنامج المدن الصحية تحت مظلة محافظة الطائف، حيث شاركت كلٌّ من أمانة الطائف وفرع وزارة الصحة والإدارة العامة للتعليم وجامعة الطائف والتنمية الاجتماعية والغرفة التجارية إلى جانب المديرية العامة للدفاع المدني، الإدارة العامة للمرور، شرطة محافظة الطائف، مكتب وزارة الرياضة والقطاع الخاص وممثلين لفئات المجتمع، ومنسق المدينة وفريق برنامج المدن الصحية.

وفي الإطار نفسه، تفقد معالي وزير الصحة، أثناء زيارته، عددًا من المنشآت الصحية، واطلع على سير العمل فيها ضمانًا لجودة أدائها في خدمة المواطن، إذ زار معاليه مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي، مطلعًا على خدماته الصحية وسير أعماله.

وشملت جولة معاليه زيارةً إلى مجمع الملك فيصل الطبي، ومركز سمو الفكر للتأهيل الطبي وعلاج الإدمان، ومجمع إرادة والصحة النفسية وتفقد خلالها سير الأعمال فيها وانسياب الخدمات للمستفيدين، كما زار فرع هيئة الهلال الأحمر بالمحافظة، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتطوير القطاع الصحي والرفع من جودة وكفاءة الخدمات الصحية المقدمة، وتحقيقًا لمستهدفات تحوّل القطاع الصحي.

وخلال الزيارة، التقى معالي الوزير جمعًا من المواطنين، مستمعًا إلى احتياجاتهم وملاحظاتهم حول الخدمات الصحية؛ بهدف تطويرها وتقديمها بجودة وكفاءة عالية.

وتأتي زيارة معالي الوزير لمحافظة الطائف تجسيدًا لاهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده – حفظهما الله – على تلمس الاحتياجات وتوفير أفضل الخدمات الصحية للمستفيدين في كل مناطق المملكة، وسعيًا لتحقيق الرعاية الصحية المتكاملة والشاملة في سياق تحول القطاع الصحي، ضمن رؤية السعودية 2030، والتأكد من جودة وكفاءة الخدمات الصحية المقدمة لأهالي المحافظة.

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