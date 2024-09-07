شكرا لقرائتكم خبر عن تناول هذه الشوربة مرة أسبوعيًا.. هتقوى عضلاتك ومفاصلك وتدعم فقدان وزنك والان مع تفاصيل الخبر

تناول مرق أو شوربة العظام مرة واحدة في الأسبوع يمكن أن يقدم لك العديد من الفوائد الصحية، حيث يساعد على تحسين صحتك وتلبية الاحتياجات الغذائية لجسمك، وهذه الشوربة يتم إعدادها من خلال على العظام والأنسجة الضامة للحيوانات مثل البقر أو الماعز أو الضأن، وفقًا لموقع "تايمز أوف انديا".

ويعتبر مرق العظام غنيًا بالمعادن المهمة وعوامل مساعدة أخرى للكولاجين وبروتين الكولاجين الصحي (العديد من الأحماض الأمينية)، حيث يحتوي كوبًا واحدًا من مرق العظام على العديد من العناصر الغذائية، مثل الحديد وفيتامين سى والألياف والبروتين وفيتامين أ وغيرها.

فيما يلى.. 5 فوائد لتناول مرق أو شوربة العظام مرة واحدة أسبوعيًا:

تقوية المفاصل

يوجد الكولاجين بكثرة في مرق العظام، حيث يمنح بروتين الكولاجين بنية لأوتار الجسم والأربطة والجلد والعظام، وقد يساعد تناول وجبات غنية بالكولاجين في علاج ضعف العظام واضطراب المفاصل، حيث تتقدم الأنسجة المحيطة بالعظام في العمر وتتدهور بمرور الوقت، لذلك فإن تناول شوربة العظام مرة واحدة في الأسبوع يوفر للجسم الكولاجين، والذي يمكن أن يساعد في شفاء المفاصل التالفة.

تقوية العضلات

مرق العظام هو مصدر طبيعي رائع للبروتين خاصة إذا كنت تمارس الرياضة، حيث يمكن أن يحتوي مرق العظام على ما يصل إلى 10 جرامات من البروتين في كوب واحد فقط، بينما يحتاج الفرد إلى 54 جرامًا من البروتين يوميًا في المتوسط، حيث يمنحك البروتين شعورًا بالشبع والامتلاء لفترة أطول كما يعزز بناء العضلات.

يدعم فقدان الوزن

قد يساعد مرق العظام في إنقاص الوزن، وذلك نظرًا لمحتواه العالي من البروتين، فإنه يشجع على تقييد السعرات الحرارية ويمنحك شعورًا بالشبع لفترة أطول، ويساعد هذا الأمر في التحكم في الرغبة الشديدة في تناول الطعام بما يفيد خطط بإنقاص الوزن.

يمنع الشيخوخة

يحتوي مرق عظام الحيوانات التي تتغذى على العشب على كمية كبيرة من الكولاجين، وهو بروتين أساسي لحصولك على بشرة شابة ومشدودة، حيث يساعد الكولاجين الموجود في مرق العظام والفيتامينات والمعادن، وخاصة فيتامين أ، في الحفاظ على شباب البشرة وإشراقها، من خلال تناول هذا المرق، يمكنك تقليل التجاعيد والخطوط الدقيقة على بشرتك.

يساعد في تقليل الالتهاب

يحتوي مرق العظام على مواد مضادة للالتهابات مثل الكولاجين والجلوتامين والجلايسين، وهذا يساعد في تخفيف جميع الأمراض الالتهابية مثل التهاب المفاصل أو أي نوع من الالتهابات في الجسم والتي قد تؤدي إلى مشاكل صحية، ومن المعروف أن الجلايسين، وهو حمض أميني موجود في مرق العظام، يساعد في الوقاية من الالتهابات المزمنة.