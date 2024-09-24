الامارات | شراكة بين البارالمبية الآسيوية وكوريا لعلوم الرياضة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقعت اللجنة البارالمبية الآسيوية ومعهد كوريا لعلوم الرياضة اتفاقية شراكة لتنفيذ الأهداف والغايات التي يسعى الجانبان لتحقيقها لمصلحة «أصحاب الهمم» في آسيا.

وقع الاتفاقية التي أقيمت في مجلس دبي الرياضي، رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية ماجد العصيمي، ورئيس معهد كوريا لعلوم الرياضة الدكتور سونغ كانغ يونغ، بحضور الأمين العام لمجلس دبي الرياضي سعيد حارب، ومساعد الأمين العام لمجلس دبي الرياضي ناصر أمان آل رحمة، ورئيس مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم ثاني جمعة بالرقاد.

وركزت الاتفاقية على تبادل المعرفة وأفضل الممارسات والأبحاث والتقنيات والذكاء الاصطناعي في مجال علوم الرياضة، لتعزيز قدرات المدربين والرياضيين في جميع أنحاء آسيا بوضع برامج تدريبية وبحوث علمية والاستفادة من خبرة المعهد الكبيرة في مجال علوم الرياضة وفق نهج شامل لتطوير الأداء الرياضي حتى تحقق الاتفاقية جميع أهدافها المنشودة.