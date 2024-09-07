شكرا لقرائتكم خبر عن خليه على الغذاء.. البروكلى والكرنب على رأس قائمة الخضروات المخفضة لضغط الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجد أن الخضراوات الصليبية، بما في ذلك البروكلي والكرنب والقرنبيط، تعمل على خفض ضغط الدم، مقارنة بالخضروات الجذرية والقرع، لدى البالغين الأستراليين في منتصف العمر وكبار السن الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

ووفقا لما ذكره موقع Medical Express، إنه في تجربة عشوائية خاضعة للرقابة، وجد باحثون من جامعة إديث كوان (ECU) أن تناول 4 حصص يوميًا من الخضروات الصليبية أدى إلى انخفاض كبير في ضغط الدم، مقارنة ب4 حصص يوميًا من الخضروات الجذرية والقرع بما في ذلك الجزر والبطاطس والبطاطا الحلوة والقرع، نُشر البحث في مجلة BMC Medicine .

قالت طالبة الدكتوراه في جامعة شرق كارولينا إيما كونولي: "لقد ثبت أن المركبات التي تسمى الجلوكوزينولات، والتي توجد بشكل حصري تقريبًا في الخضروات الصليبية، تعمل على خفض ضغط الدم لدى الحيوانات، ولكن الأدلة على تأثيرها على البشر كانت محدودة حتى الآن"، بالإضافة إلى ذلك، تحتوي الخضراوات الصليبية أيضًا على العديد من المكونات الأخرى التي من المرجح أن توفر فوائد إضافية في خفض ضغط الدم، مثل النترات وفيتامين ك.

وقالت كونولي : "ارتفاع ضغط الدم هو عامل الخطر الرئيسي للإصابة بأمراض القلب، حيث يتزايد انتشاره مع تقدم العمر"، "يُنصح على نطاق واسع بزيادة تناول الخضروات لتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، وقد أظهرت دراسات مراقبة سابقة أن الخضروات الصليبية مثل البروكلي والكرنب، لها علاقة أقوى بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب مقارنة بالخضروات الأخرى، ومع ذلك، في حين يتم استهلاك هذه الخضروات على مستوى العالم، فإن الخضروات الصليبية تشكل عادة جزءًا صغيرًا من إجمالي تناول الخضروات."

وأشارت الدكتورة لورين بليكنهورست، قائدة ناشئة في المركز الوطني للبحوث الطبية والصحية في جامعة إيست كوانتان وزميلة ما بعد الدكتوراه في مؤسسة القلب، إلى أن أقل من واحد من كل 15 بالغًا أستراليًا يستوفون حاليًا التوصيات بشأن تناول الخضروات، وهو ما استمر في الانخفاض على مر السنين.

وقالت، إن الخضروات الصليبية هي المجموعة الأقل استهلاكًا من الخضراوات، وإذا تمكن الناس من زيادة تناولهم لهذه المجموعة من الخضراوات، فسوف يحصلون على فائدة أكبر مقابل أموالهم من حيث خفض ضغط الدم والحد من خطر الإصابة بأمراض القلب في وقت لاحق من الحياة، للحفاظ على هذه الفوائد الصحية، من الأفضل أن تتناول هذه الخضروات في معظم أيام الأسبوع.

أجريت الدراسة على مدى 6 أسابيع، حيث أكمل المشاركون تدخلين غذائيين لمدة أسبوعين، مفصولين لمدة أسبوعين حيث اتبعوا نظامهم الغذائي الطبيعي، خلال فترة التدخل الأولى، تناول المشاركون 4 حصص من الخضروات الصليبية يوميًا على شكل حساء مع الغداء والعشاء، بينما خلال فترة التدخل الأخرى تناولوا حساء الخضروات الجذرية والقرع.

تم قياس ضغط الدم لدى المشاركين بشكل مستمر لمدة 24 ساعة قبل وبعد فترتي التدخل لمدة أسبوعين وأظهر فرقًا قدره 2.5 ملم زئبقي في خفض ضغط الدم لتناول الخضروات الصليبية مقارنة بخضروات الجذر والقرع، وظل النظام الغذائي ونمط الحياة ثابتين طوال الدراسة، مما يشير إلى أن الانخفاض في ضغط الدم الذي لوحظ لم يتأثر بهذه العوامل، يمكن أن يؤدي انخفاض ضغط الدم هذا إلى انخفاض خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية بنسبة 5% تقريبًا، وقد رحبت مؤسسة القلب بنتائج البحث، حيث قال مدير صحة القلب، كيم لانج، إن نتائج البحث كانت رائعة.

تشجع مؤسسة القلب الناس على تناول مجموعة متنوعة من الخضروات يوميًا كجزء من نمط غذائي صحي للقلب، يمكنك تجربة إضافة الخضروات الصليبية، مثل البروكلي أو الكرنب، إلى وجباتك، نتطلع إلى مواصلة التعرف على المزيد حول الدور الذي تلعبه الخضروات الصليبية في صحة القلب.