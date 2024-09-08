شكرا لقرائتكم خبر عن علاجات طبيعية لألم التهاب المفاصل.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

التهاب المفاصل هو حالة تسبب الالتهاب والتورم والألم في المفاصل والأنسجة المحيطة بها، هناك أكثر من 100 نوع مختلف من التهاب المفاصل، وهشاشة العظام هي الشكل الأكثر شيوعًا، وتختلف العلامات والأعراض حسب نوع التهاب المفاصل، ولكن الأعراض النموذجية تشمل الألم والتورم والتصلب مع انخفاض القدرة على تحريك المفصل المصاب وفقًا لما نشره موقع health.

أفضل العلاجات الطبيعية وزن صحى

الحفاظ على وزن صحي وفقدان الوزن حيث إن كل كيلو جرام تفقده يعني ضغطًا أقل على ركبتيك، وبعض الأشخاص سيلاحظون اختفاء أعراضهم إذا فقدوا وزنهم.

اعتاد الناس على الاعتقاد بأن ممارسة التمارين الرياضية تزيد من سوء حالة التهاب المفاصل، ولكن العكس هو الصحيح وتقول مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إن النشاط البدني ضروري للأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل.

وبرامج التمارين الرياضية يجب أن تتضمن كل من التمارين الهوائية - مثل المشي أو السباحة أو ركوب الدراجات - وتمارين تقوية العضلات.

مكملات غذائية

وفقًا للمركز الأمريكى للصحة التكميلية، هناك أدلة أولية على أن المكملات الغذائية المصنوعة من زيت الأفوكادو ومستخلصات زيت فول الصويا قد يكون لها تأثيرات مفيدة متواضعة على أعراض التهاب المفاصل.

ثمر الورد والزنجبيل المركز للغاية قد يكونان مفيدين فى تحسين أعراض ألم المفاصل، وتختلف تأثيرات المكملات الغذائية من شخص لآخر وتعتمد على العديد من المتغيرات، بما في ذلك النوع والجرعة وتكرار الاستخدام والتفاعلات مع الأدوية الحالية، لكن يجب استشارة الطبيب قبل البدء في تناول أي مكملات.

العلاجات الموضعية

وفقًا لمؤسسة التهاب المفاصل، تُسمى العلاجات الموضعية التي تستخدم المنثول أو الكافور بمضادات الالتهاب. تعمل هذه العلاجات عن طريق إنتاج إحساس بالبرودة لصرف الانتباه عن الألم. ولا تؤثر على إشارات الألم أو الالتهاب. لا تسبب العلاجات الموضعية التي تحتوي على المنثول أو الكافور آثارًا جانبية كثيرة، ولكن قد يختفي تخفيف الألم بمجرد زوال الإحساس بالبرودة.

التحفيز الكهربائى عبر الجلد

يمكن أن تساعد الطاقة الكهربائية في تخفيف الألم والتورم في المفاصل المصابة بالتهاب المفاصل. يستخدم أخصائيو العلاج الطبيعي غالبًا التحفيز الكهربائي عبر الجلد، والذي يتضمن وضع أقطاب كهربائية حول المفصل المصاب وتوصيل نبضات كهرومغناطيسية عبر الجلد.

وفقًا لمؤسسة

، هناك

العلاجات الإضافية التي يمكن أن تساعد في علاج ألم المفاصل بما في ذلك:

علاجات أخرىالتهاب المفاصل

-الموجات فوق الصوتية: يمكن للموجات الصوتية أيضًا أن تنتج تأثير تدليك على الأنسجة الرخوة والمفاصل، مما قد يقلل من التورم والألم والتصلب.

العلاج الكهربائي: نبضات كهربائية غير مؤلمة تعالج إصابات الأنسجة الرخوة عن طريق تحفيز الأعصاب والعضلات.

الليزر منخفض المستوى أو "الليزر البارد": يخترق الليزر أو الضوء غير المنتج للحرارة الأنسجة عميقًا، مما يقلل الالتهاب في بعض الأحيان.

ساونا الأشعة تحت الحمراء: غرفة متخصصة تستخدم كميات محكومة من الحرارة تحت الحمراء لتخفيف الألم وزيادة الدورة الدموية.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تساعد العلاجات بالحرارة والبرودة أيضًا في تخفيف تشنجات العضلات هذه، والتي ليست مؤلمة فحسب، بل يمكن أن تتداخل مع النوم، وفقًا للمكتبة الوطنية للطب .

العلاج الطبيعي

تشير مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إلى العلاج الطبيعي مع تمارين تقوية العضلات كعلاج شائع لمرض ألم المفاصل.