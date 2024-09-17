شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشافعى يخرج مسرحية "ديسكو" لسامح مهران والإنتاج لمسرح الغد والان مع تفاصيل الخبر

يواصل المخرج محمد عبد الرحمن الشافعي بروفات مسرحيته التي يتولي إخراجها " ديسكو "، ويتعاون فيها مع الكاتب المسرحي الدكتور سامح مهران، والمسرحية يشارك في بطولتها جلال عثمان، عبير الطوخي، على كمالو، أمل عبدالله، نائل علي، أحمد نبيل، وليد الزرقاني.

مسرحية " ديسكو " ديكور وازياء دينا الزهير، ومخرج منفذ سيادة، ومساعد مخرج مها مصطفى، ومن المقررعرضها في النصف الثاني من شهر أكتوبر على مسرح الغد.

مسرحية " ديسكو " من إخراج محمد عبد الرحمن الشافعي تتناول كواليس المسرح من خلال المقولة الشهيرة : وما الدنيا إلا مسرح كبير.. وإن جميع الرجال والنساء ما هم إلا لاعبون على هذا المسرح، فالمسرحية يدخلنا مؤلفها لقاعة مسرح أثناء فترة تدريبات مجموعة ممثلين مع مخرج في فرقة مسرحية، تدريجيا تقود الأحداث إلى أن تمتزج المواقف والحالات بين المخرج والممثلين من جهة، فالمسرحية قائمة علي لعبة المسرح داخل المسرح، فالممثلون أنفسهم يبحثون عن مؤلف لكي يواصلوا مهنتهم التي يعتاشون عليها، فقد توقف المسرح عن تقديم عروض بسبب ضعف إقبال الجمهور والوضع الاقتصادي والاجتماعي المتدهور!

جدير بالذكر أن المخرج الدكتور محمد عبد الرحمن الشافعي هو نجل الفنان الكبير الراحل عبد الرحمن الشافعي وشقيق الفنان احمد الشافعي، وهو حاصل على درجة الدكتوراه في الفلسفة في الآداب - قسم الدراسات المسرحية- كلية الآداب- جامعة الإسكندرية 2013, بعنوان "تقنيات الإخراج في مسرح الميجاميوزيكال" كما حصل على ماجستير في تقنيات الإخراج الدرامي لعروض السيرك بعنوان " توظيف فنون السيرك في العرض المسرحي" من كلية الاداب- جامعة الإسكندرية 2010.



وقد عين معيد بكلية العلوم الإجتماعية بقسم علوم المسرح – جامعة 6 أكتوبر- عام 2005. ثم مدرس مساعد بكلية العلوم الإجتماعية بقسم علوم المسرح – جامعة 6 أكتوبر-منذ عام 2010 حتى 2103، ومدرس بكلية العلوم الاجتماعية بقسم علوم المسرح– جامعة 6 أكتوبر- 2013. وقد بدأ حياته بالعمل عمل في إدارة الترجمة بلجنة التجهيزات الخاصة بمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي بالإدارة العليا للمهرجانات الدولية بوزارة الثقافة منذ عام 2002 حتى 2009.

وقام بإخرج عرض "نقطة ومن أول السيرك" بالسيرك القومي المصري- كبداية لمشروع "نحو سيرك أكثر إنسانية" والذي يهدف إلى تطوير فقرات وفنون السيرك ودمجها داخل إطار درامي - عام 2013. وشارك كممثل معتمد بالإذاعة المصريةوشارك في العديد من مسلسلات الإذاعة، وهو عضو بنقابة المهن التمثيلية شعبة الإخراج المسرحي.