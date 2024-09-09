شكرا لقرائتكم خبر عن علاجات منزلية لعلاج آلام الركبة.. منها خل التفاح والان مع تفاصيل الخبر

تعتبر مشاكل الركبة شائعة، سواء بسبب الإصابة أو التهاب المفاصل أو ببساطة التآكل والتلف بمرور الوقت. ومن المشاكل الشائعة التي يواجهها كثير من الناس تراكم السوائل في مفصل الركبة، والذي يُطلق عليه غالبًا "الماء على الركبة" أو انصباب الركبة. ويمكن أن يؤدي هذا إلى التورم والتصلب وعدم الراحة، مما يجعل الأنشطة اليومية صعبة. وفي حين تتطلب الحالات الشديدة تدخلاً طبيًا، فهناك علاجات منزلية يمكن أن تساعد في تنظيم السوائل في ركبتيك وتوفير الراحة وفقا لما نشره موقع onlymyhealth

وفيما يلي بعض الاستراتيجيات الفعالة التي يمكنك تجربتها: 1. الراحة والرفع



من أبسط الطرق لتقليل تورم الركبة هي إراحة ساقك ورفعها. فالراحة تمنع المزيد من الضغط على المفصل، مما يسمح بتخفيف الالتهاب. ارفع ركبتك فوق مستوى قلبك باستخدام الوسائد لتقليل تراكم السوائل. يساعد هذا في تقليل الضغط في المنطقة، مما يسهل تصريف السوائل الزائدة.

2. الكمادات الباردة



يمكن أن يساعد وضع كمادات باردة على ركبتك في تقليل التورم وتسكين الألم. تعمل المعالجة الباردة على تضييق الأوعية الدموية، مما يقلل من تدفق الدم إلى المنطقة ويقلل الالتهاب. استخدم كمادات ثلج ملفوفة بمنشفة وضعها على الركبة المصابة لمدة 15-20 دقيقة كل 2-3 ساعات.

3. الضمادات الضاغطة



يمكن أن توفر الضمادات الضاغطة، مثل أربطة الركبة المرنة، الدعم لركبتك وتقلل من تراكم السوائل. يمكن أن يساعد الضغط اللطيف الناتج عن الرباط في الحد من التورم ودعم المفصل أثناء الحركة.

4. حافظ على رطوبة جسدك



قد يبدو الأمر غير منطقي، لكن البقاء رطبًا يمكن أن يساعد في تنظيم السوائل في جسمك، بما في ذلك ركبتيك. يمكن أن يتسبب الجفاف في احتباس المزيد من السوائل في جسمك، مما يؤدي إلى التورم. يساعد شرب كمية كافية من الماء في التخلص من الملح الزائد والسموم التي تساهم في احتباس السوائل. احرص على تناول 8-10 أكواب من الماء يوميًا للحفاظ على صحة مفاصلك.

5. الأطعمة المضادة للالتهابات



أدرج الأطعمة المضادة للالتهابات في نظامك الغذائي للمساعدة في تقليل التورم في الركبتين. الأطعمة الغنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية، مثل السلمون والجوز وبذور الكتان، لها خصائص طبيعية مضادة للالتهابات. كما يُعرف الكركم والزنجبيل والثوم بتأثيراتها المضادة للالتهابات. يمكن أن يساعد إضافة هذه الأطعمة إلى وجباتك في تقليل الالتهابات بشكل عام في جسمك، بما في ذلك ركبتيك.

6. نقع الملح الإنجليزي



يمكن أن يساعد ملح إبسوم الغني بالمغنيسيوم على استرخاء العضلات وتقليل التورم عند إذابته في الماء الدافئ. يمكنك نقع منشفة في محلول من الماء الدافئ وملح إبسوم ووضعها على الركبة المصابة. أو بدلاً من ذلك، إذا كان لديك حوض استحمام، فإن النقع الكامل يمكن أن يكون مهدئًا للغاية. افعل ذلك لمدة 15-20 دقيقة للمساعدة في تخفيف الانزعاج.

7. التمارين الخفيفة والتمدد



يمكن أن تكون التمارين الخفيفة مفيدة لصحة الركبة من خلال تعزيز الدورة الدموية ومنع التصلب. يمكن أن تساعد التمارين منخفضة التأثير مثل السباحة أو ركوب الدراجات أو التمدد البسيط في الحفاظ على حركة سائل المفصل. جرب ثني الركبة بلطف أو تمديد أوتار الركبة أو رفع الساق أثناء الجلوس لتقوية العضلات حول الركبة وتقليل تراكم السوائل.

8. خل التفاح



خل التفاح هو علاج منزلي شائع معروف بخصائصه المضادة للالتهابات. قد يساعد في طرد السوائل الزائدة والسموم من مفصل الركبة. امزج ملعقة كبيرة من خل التفاح مع الماء الدافئ واشربه مرة واحدة يوميًا. بدلاً من ذلك، يمكنك تخفيفه وتطبيقه ككمادة على المنطقة المتورمة.

9. العلاج بالتدليك



يمكن أن يساعد التدليك اللطيف حول منطقة الركبة على تحفيز تدفق الدم والتصريف اللمفاوي، مما يقلل من تراكم السوائل. استخدم حركات دائرية خفيفة حول الركبة، وتجنب الضغط المباشر على المنطقة المتورمة. يمكنك استخدام الزيوت الأساسية مثل اللافندر أو الأوكالبتوس الممزوجة بزيت ناقل لتعزيز التأثير المهدئ للتدليك.