شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا نتعرض للإصابة بالكدمات بسهولة؟.. اعرف الأسباب وطرق الوقاية والان مع تفاصيل الخبر

يمكن أن يكون سبب الإصابة بالكدمات بسهولة هو النشاط البدني، أو الشيخوخة، أو أضرار أشعة الشمس، أو حالات صحية أساسية، وتعد الإصابة بالكدمات بسهولة شكوى شائعة تحدث لدى 12% إلى 55% من الأشخاص الأصحاء، وتحدث الكدمة عندما تصدم الإصابة الأوعية الدموية ولكنها لا تخترق الجلد. وتتسرب الأوعية المكسورة تحت الجلد، ويشكل الدم المتجمع عيبًا يتغير لونه ويتلاشى تدريجيًا مع إعادة امتصاص الجسم للدم المتجمع، وفقا لما نشره موقع health

تشمل علامات وأعراض الإصابة بالكدمات بسهولة ما يلي:

كدمات تظهر بدون سبب معروف.

كدمات كبيرة أو عدة كدمات صغيرة.

كدمات لا تزول أو يتلاشى لونها.

كدمات أكثر من المعتاد.

الكدمات التي تظهر بعد البدء في تناول دواء جديد.

ما هي أسباب ظهور الكدمات بسهولة؟

يمكن أن تظهر الكدمات لأسباب عديدة، مثل السقوط أو الاصطدام بشيء ما. عند الاصطدام، تنكسر الأوعية الدموية الصغيرة الموجودة تحت الجلد، يتجمع الدم تحت الجلد في موقع الكدمة، ونتيجة لذلك تظهر علامة حمراء على الجلد، ومع شفاء الكدمات، يعيد الجسم امتصاص الدم المحبوس.



وفي بعض الأحيان، يصاب الأشخاص بالكدمات بسهولة نتيجة للنشاط البدني، أو التقدم في السن، أو أضرار أشعة الشمس، أو الحالات الصحية الأساسية.

أسلوب حياة نشط



سواء كنت لاعب كرة قدم تنافسيًا أو محاربًا فى عطلة نهاية الأسبوع، فقد تحدث الكدمات والصدمات بعد ملامسة رياضيين آخرين أو معدات في صالة الألعاب الرياضية، قد تنتج الكدمات عن إصابات طفيفة (مثل الإصابات الرياضية) أو السقوط أو الاصطدامات.

العمر



بالنسبة لكبار السن، قد تترك صدمة أو لمسة بسيطة على الذراع كدمة . ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن الجلد مع تقدم العمر يبدأ في فقدان قوته ويستغرق وقتًا أطول للشفاء بعد الإصابات أو إذا تمزق الجلد.

البشرة المتضررة من الشمس



يمكن أن تؤدي سنوات من التعرض لأشعة الشمس لإضعاف جدران الأوعية الدموية، ما يساهم في ظهور كدمات لدى كبار السن تُعرف باسم "البقع الأرجوانية الشعاعية"، وتسبب البقع الأرجوانية الشعاعية بقعًا أرجوانية على ظهر اليدين والساعدين دون حدوث نتوء أو إصابة كبيرة.



مميعات الدم أو مسكنات الألم



يمكن أن تؤدي الأدوية المضادة للالتهابات غير الستيرويدية (NSAIDs) إلى ظهور كدمات بسهولة.

علاج الكدمات

ضع الثلج لمدة تصل إلى 15 دقيقة كل ساعة.

حافظ على المنطقة المصابة بالكدمة مرتفعة ومرتاحة.

كيفية منع الكدمات



يمكنك اتخاذ عدة خطوات لحماية بشرتك. يساعد استخدام كريم حماية من الشمس بدرجة 30 على الأقل في منع أضرار أشعة الشمس التي تسبب الكدمات.

الحفاظ على منزلك خاليًا من الفوضى والأثاث الزائد الذي قد تصطدم به بسهولة قد يمنعك من التعرض للكدمات. حافظ على إضاءة جيدة في منزلك لتجنب أي مناطق قد تسقط فيها أو تصطدم بشيء ما.