شكرا لقرائتكم خبر عن هذه الحالة تؤثر على قلبك ومناعتك.. 5 نصائح لازم تكون فى نمط حياتك والان مع تفاصيل الخبر

جسم الإنسان وعقله مصممان للتكيف مع الإجهاد في البداية، ولكن الإجهاد على المدى الطويل أو المزمن يمكن أن يضر بالصحة وإذا لم يتم ملاحظة العلامات في وقت مبكر، فقد يؤدي ذلك إلى إطالة الحالة غير الصحية للجسم إلى حالة لا رجعة فيها، ولهذا السبب كانت تأثيرات الإجهاد على صحتنا الجسدية والعقلية موضوعًا لأبحاث مكثفة، وهو ما يوضحه تقرير موقع "تايمز أوف انديا".

ما هو الإجهاد؟

الإجهاد هو استجابة الجسم لأي مطلب أو تحدٍ، وهو ما يُعرف باسم عامل الضغط، وهو يؤدي إلى إحداث العديد من التغيرات الفسيولوجية، والتي يشار إليها غالبًا باسم استجابة "القتال أو الهروب"، والإجهاد هو طريقة الجسم في الاستجابة لأي ضغط أو تحدٍ، وهو ما يُعرف باسم عامل الضغط.

عندما يتعرض الإنسان لحدث مثير، ترسل اللوزة الدماغية، وهي جزء من الدماغ مسئول عن التعامل مع المشاعر، إشارة استغاثة، ثم تعمل اللوزة كمركز قيادة مركزي، وتتواصل مع بقية الجسم من خلال الجهاز العصبي، مما يجعل الجسم مستعدًا بالطاقة والاستجابات إما لمحاربة الخطر أو الهروب منه، وبهذه الآلية، يتمكن البشر من التعايش مع التهديدات المباشرة من خلال إنتاج هرمونات التوتر مثل الكورتيزول والأدرينالين، وهنا تنتج الغدد الكظرية الهرمونات التي تحضر الجسم إما لمواجهة الخطر أو الهروب منه، مما يتسبب في زيادة معدل ضربات القلب وضغط الدم ومستويات الجلوكوز، وعلى الرغم من أنه قد يكون مفيدًا على فترات أقصر، إلا أن التأثيرات السلبية للإجهاد المزمن يمكن أن يكون لها تأثير سيئ على صحتنا.

تأثير الإجهاد على صحة القلب

من القلب إلى الشعر، يمكن للإجهاد أن يتلف كل عنصر من عناصر الجسم دون علمك، ولكن التأثير الأكثر ضررًا للتوتر يظهر على القلب، فعندما نتعرض للتوتر، يفرز الجسم هرموني الكورتيزول والأدرينالين، مما يزيد من معدل ضربات القلب وضغط الدم، وفي حين أن هذه الاستجابة مفيدة في فترات قصيرة، فإن الإجهاد المزمن يبقي الجهاز القلبي الوعائي تحت ضغط مستمر، وبمرور الوقت، يمكن أن يؤدي هذا إلى ارتفاع ضغط الدم، وتلف الشرايين، وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب، ويمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم المستمر إلى تصلب الشرايين، مما يؤدي إلى تصلب الشرايين، مما يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

تأثير الإجهاد على الجهاز الهضمى

ويتأثر الجهاز الهضمي بشكل كبير بالإجهاد أيضًا لأنه يعطل توازن بكتيريا الأمعاء ويغير العمليات الهضمية، ويسبب أعراضًا مثل، ألم في البطن، والانتفاخ، وتغيرات في عادات الأمعاء، وارتجاع الحمض وقرحة المعدة، حيث يمكن أن يؤدي اختلال التوازن الهرموني الناجم عن الإجهاد إلى زيادة إنتاج حمض المعدة وإضعاف بطانة الغشاء المخاطي، ويمكن أن يؤثر الإجهاد أيضاً على الشهية مما يؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام أو نقصه.

تأثير الإجهاد على المناعة

إن الإجهاد المزمن يضعف الجهاز المناعي من خلال تثبيط إنتاج السيتوكينات، مما يجعل الجسم أكثر عرضة للإصابة بالعدوى والأمراض، وهذا يقلل من قدرة الجسم على محاربة مسببات الأمراض ويمكن أن يطيل فترات التعافي من الأمراض، وعلى المدى الطويل، قد يكون هذا النوع من تثبيط المناعة بمثابة ضربة مزدوجة للأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة ونقطة انطلاق لاضطرابات المناعة الذاتية، والتي تحدث عندما يهاجم الجهاز المناعي أنسجة الجسم، ويخطئ في اعتبارها مواد معادية.

لا يمكن تجنب الإجهاد، ولكن كيف يمكننا التعامل معه؟

نظرًا لخطورة المشكلات الصحية المرتبطة بالإجهاد، فإن إدارته بشكل فعال أمر بالغ الأهمية، على النحو التالى:

النشاط البدني المنتظم

يعتبر أحد أكثر الطرق فعالية للحد من الإجهاد، حيث تعمل التمارين الرياضية على تحفيز إنتاج الإندورفين، وهو الهرمون الذي يرفع الحالة المزاجية الطبيعية في الجسم، كما تساعد في تنظيم استجابة الجسم للتوتر.

اتباع نظام غذائي متوازن

يدعم الصحة العامة ويساعد في إدارة الإجهاد، مثل تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي يمكن أن تحسن الحالة المزاجية وتعزز الوظائف الإدراكية، مع تقليل الالتهابات واستقرار مستويات السكر في الدم.

النوم الجيد

ضروري لإدارة الإجهاد، حيث يساعد النوم الجسم على التعافي من الضغوط اليومية ويدعم الصحة العقلية، كما أن إنشاء جدول نوم منتظم يمكن أن يحسن من جودة النوم.

تقنيات التأمل والتنفس العميق والاسترخاء العضلي التدريجي

يمكن أن تساعد في تقليل الإجهاد من خلال تعزيز الاسترخاء وتحسين التنظيم العاطفي، كما أن بناء والحفاظ على روابط اجتماعية قوية يمكن أن يوفر الدعم العاطفي خلال الأوقات العصيبة.

إدارة الوقت الفعالة

يمكن أن تقلل من الإجهاد من خلال مساعدة الأفراد على الشعور بمزيد من السيطرة على مسئولياتهم، وتحديد أهداف واقعية وإعطاء الأولوية للمهام وأخذ فترات راحة يمكن أن يمنع الإرهاق.

وبالنسبة لأولئك الذين يعانون من الإجهاد المزمن، يمكنهم طلب المساعدة الطبية من متخصصي الصحة العقلية، وقد يوفر العلاج أو الاستشارة استراتيجيات التأقلم والدعم لإدارة الإجهاد وتأثيره.