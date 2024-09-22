تكنولوجيا: تفاصيل قدرة الشحن في هاتفي Galaxy S25 وGalaxy S25 Plus

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد العملاق الكوري لجلب جيل جديد من هواتف Galaxy S للأسواق في حدث يعقد في شهر يناير، ولقد أوضحت أحدث التسريبات قدرة الشحن في هاتفي Galaxy S25 وGalaxy S25 Plus.

بدأت سامسونج في إعتماد هواتف Galaxy S25 في عدد من الجهات إستعداداً للإعلان الرسمي في شهر يناير، ولقد رصد هاتفي Galaxy S25 وGalaxy S25 Plus مؤخراً في قاعدة بيانات 3C التي أوضحت قدرة الشحن في الهاتفين.

ويأتي كلا الهاتفين بنفس سرعة الشحن التي قدمت في الإصدارات السابقة من السلسلة، حيث يدعم هاتف Galaxy S25 قدرة شحن 25W، بينما يدعم هاتف Galaxy S25 Plus قدرة شحن 45W عبر منفذ USB C.

من جانب أخر لم تؤكد التفاصيل التي جاءت من منصة 3C على سرعة الشحن اللاسلكي في هاتفي Galaxy S25 وGalaxy S25 Plus، لذا من المتوقع أن تكشف تسريبات لاحقة عن قدرة الشحن اللاسلكي لهذه الإصدارات.

يذكر أن التسريبات المصورة التي نشرت حتى الآن أكدت على أن تصميم هواتف Galaxy S25 وGalaxy S25 Plus لن يختلف عن الإصدارات السابقة Galaxy S24 وGalaxy S24 Plus، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول الجيل القادم من هواتف سامسونج المميزة.

المصدر