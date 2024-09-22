شكرا لبحثكم عن خبر إعلامي حوثي يدعوا إلى اعدام المعتقلين على ذمة الاحتفال بثورة 26 سبتمبر والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - دعا إعلامي حوثي مقرب من المليشيات الحوثية إلى إعدام المواطنين المعتقلين على ذمة الاحتفال بثورة 26 سبتمبر في محاولة حوثية فاشلة لتخويف اليمنيين .

وأطلع المشهد اليمني اليوم الأحد على تغريدة للإعلامي الحوثي حمود محمد شرف والذي دعا فيها بإعدام الذين قال عنهم عملاء و جواسيس في الساحات العامة ليكونوا عبرة لمن تسول لهم أنفسهم التورط مع العدو في أي عمل استخباراتي وفقا لتغريدته والتي يحاول التبرير لجماعته بتهم كيدية لإعدام اليمنيين .

وجاءت تغريدة شرف بعد حملة اعتقالات حوثية طالت العديد من الناشطين اليمنيين الداعيين للاحتفال بثورة 26 سبتمبر في جميع مناطق سيطرتهم وخاصة في محافظة إب وصنعاء وذمار واخيرا في الحديدة .

وشملت حملات الاعتقالات الحوثية مشايخ قبائل وقيادات حزبية مؤتمرية وأساتذة مدارس وأكاديميين وناشطين واعلاميين واعلاميات وغيرهم من الشرائح الاجتماعية اليمنية الرافضة للحوثيين .