شكرا لقرائتكم خبر عن متكترش منها.. هذه مخاطر الإفراط فى تناول حلويات المولد والان مع تفاصيل الخبر

تناول حلويات المولد من العادات المصرية القديمة تزامنا مع المولد النبوي الشريف، وبالرغم من فوائد الحلويات لاحتوائها على المكسرات مثل : السمسم والفول السوداني والبندق والجوز واللوز وغيرها إلا إن إضافة السكر لهذه الحلويات تجعلها مضرة لصحتك، فى هذا التقرير نتعرف على مخاطر الإفراط فى تناول حلويات المولد.

وبحسب موقع health matters كشفت الأبحاث أن الإفراط في تناول السكر، قد يسبب تدهور الصحة لدى العديد من الأشخاص، حيث يؤدي تناول السكر الزائد إلى حالة تسمى مقاومة الأنسولين، وهي مقدمة لمرض السكري من النوع الثانى، والكبد الدهني، وأمراض القلب والأوعية الدموية.الأنسولين مسئول عن امتصاص الجسم للجلوكوز - أو السكر - للحصول على الطاقة.

يعاني الأشخاص الذين يعانون من مقاومة الأنسولين من تراكم الجلوكوز في الدم وسرعان ما لا يستجيب الجسم للأنسولين أيضًا، ويظل مستوى السكر في الدم أعلى، مما يؤدي إلى مرض السكري. بمرور الوقت، يمكن أن يؤدي مرض السكري إلى تلف الأعصاب وفقدان البصر وانسداد الأوردة والشرايين - مما قد يؤدي إلى البتر - وفشل الكلى.

ارتبط الإفراط في تناول السكر بتليف الكبد، والاعتلال العصبي، وأمراض الكلى، والالتهاب العام، والسرطان.

هناك العديد من الروابط بين السرطان، مثل سرطان الثدي والقولون وبطانة الرحم، والتي ترتبط بالسمنة، والتي قد تتغذى بشكل غير مباشر على السكر في النظام الغذائي؛ يمكن لبعض الخلايا السرطانية استخدام السكر والأنسولين كوقود للنمو.

كيف يعالج جسمك السكر الموجود في حلويات المولد؟ وكيف يختلف ذلك عن معالجته للسكر الموجود في الفاكهة؟

يُطلق على كل من الفركتوز، الذي يوجد بشكل طبيعي في الفاكهة، وشراب الذرة عالي الفركتوز (HFCS)، وهو مُحلي يستخدم في الحلوى، اسم ثنائي السكاريد ويتم تكسيره إلى أحادي السكاريد، وهو شكل أكثر قابلية للاستخدام من السكر بواسطة الجسم.



تسمح كمية الفركتوز من شراب الذرة عالي الفركتوز بكمية كبيرة من السكر بالدخول إلى الجسم بسرعة كبيرة على عكس استهلاك الفركتوز من الفاكهة، حيث يقتصر الاستهلاك على الألياف والمواد الكيميائية الأخرى التي من شأنها أن تجعل الشخص ممتلئًا قبل أن يتمكن من الحصول على نفس حمولة الفركتوز من الحلويات.

تتحلل جميع السكريات في النهاية إلى نفس المركب، لكن شراب الذرة عالي الفركتوز يعتبر الأسوأ لأنه يتجاوز بعض الخطوات التنظيمية المتأصلة في الجسم، مما يؤدي إلى مقاومة الأنسولين، وإنتاج الدهون، والكبد الدهني.

وللوقاية من هذه المخاطر يجب عليك تناول حلويات المولد باعتدال وتكتفى بقطعة واحدة أو اثنين فى اليوم وتقوم بتقسيم باقى علبة حلويات المولد على عدة أيام.

يمكنك أيضًا مشاركة الأسرة فى تناول الحلويات أو مشاركة الأصدقاء، حتى تقلل من كمية حلويات المولد التى تتناولها.