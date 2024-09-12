شكرا لقرائتكم خبر عن منعا للإحراج.. مبادرة لتدريب الطبيبات على إجراء المناظير للسيدات والان مع تفاصيل الخبر

قالت الدكتورة ندى ماهر الدمياطى استشارى الكبد والجهاز الهضمى جامعة حلوان، إن الكثير من المريضات بمشكلات القولون والجهاز الهضمى والأمراض الكبدية والأمراض المعدية كذلك، واللاتى يشتكين من أعراض حادة ومتخصصة، يرفضن إجراء المناظير خاصة الشرجية منها، نظرا لعدم توافر طبيبات مدربات على إجراء المناظير المختلفة بشكل عام، مما يهددهن بمضاعفات خطيرةـ جاء ذلك على هامش المؤتمر الأول لدعم وتدريب وتمكين الطبيبات من مناظير الجهاز الهضمى والكبد المختلفة، تلك النقطة الشائكة التى طالما وقفت عائقا أمام العديد من السيدات اللاتى يرفضن إجراء المناظير الشرجية والمعوية.



تدريب الطبيبات ا

وأضافت مؤكدة أن تدريب الطبيبيات خطوة جادة فى التأكيد على أهمية دور المرأة وتمكينها في كافة المجالات، وبخاصة المجال الطبى الذى ينقذ الأرواح ويعالج المرضى، كما يساهم فى تنفيذ المبادرات الرئاسية للكشف المبكر عن أورام الجهاز الهضمي والقولون والذي يتطلب توافر طبيبات يمتلكن كافة المهارات في هذا التخصص، آخذين فى الاعتبار ‏طبيعة مجتمعنا الشرقي الذي يتطلب وجود طبيبات متدربات في هذا التخصص، حيث إن كثير من المرضى السيدات يفضلن الطبيبات لإجراء المناظير.



دكتورة ندى الدمياطى استشارى المناظير والجهاز الهضمى جامعة حلوان

والتدريب يتضمن تدريب السيدات الطبيبات والممرضات، كلا وفقا لتخصصه، على إجراء المناظير بشكل مثالى خالى من الأخطاء المختملة، فضلا عن تمكينهم من أخذ عينات بالمنظار، وكذا تركيب دعامات، وكذلك إجراء الفحوصات بالموجات الصوتية على الكبد بشكل جيد للكشف عن أورام وأمراض الكبد.من خلال محاضرات تعريفية أو من خلال التطبيق العملى فى ورش عمل تصل حد الـ12 جلسه خلال اليوم الأول للمؤتمر.

هذه الخطوة قد تقى الاصابة بمضاعفات الكثير من سرطنات المرئ والقولون وحتى ارتجاعات المرئ، لأنه يدعم الكشف المبكر، فى حين تلك المناظير تنفسم إلى منظار علوى للكشف عن الاثنى عشر والمعدة والمرىء، اما الشرجى فنكشف به عن القولون وأمراضه.