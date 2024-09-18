شكرا لقرائتكم خبر عن عبر منصة "أبشر".. شروط تجديد جواز السفر إلكترونيًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضحت المديرية العامة للجوازات، أنه يمكن للمواطنين تجديد جوازات سفرهم إلكترونيًا عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر"، بعد مضي 6 أشهر على صلاحية الجواز الحالي عند البدء في تنفيذ العملية.

ودعت إلى التقيد بمتطلبات واشتراطات تجديد الجواز السعودي للمواطنين وأفراد أسرهم.

بطاقة سجل الأسرة

وأكدت الجوازات إمكانية استخدام جواز السفر قبل انتهاء صلاحيته بـ 3 أشهر للدول العربية، و6 أشهر لبقية الدول.



وأشارت إلى أن بطاقة سجل الأسرة لا تُعد وثيقة سفر، والهوية الوطنية الرقمية عبر منصتي "أبشر" و"توكلنا" لا تخول لصاحبها السفر خارج المملكة.

ونوهت بأهمية حمل جواز سفر ساري الصلاحية أو الهوية الوطنية عند السفر إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.