شكرا لقرائتكم خبر عن حتى الأحد المقبل.. أمطار متباينة الشدة على معظم المناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يتوقع المركز الوطني للأرصاد استمرار فرص هطول أمطار متباينة الشدة على معظم مناطق المملكة من اليوم الأربعاء حتى يوم الأحد المقبل.

وذكر المركز في موقعه الإلكتروني أن التوقعات الأولية تشير إلى استمرار فرص هطول الأمطار حتى نهاية الأسبوع المقبل، مشيرًا إلى أنه سيعمل على إصدار التقارير اللازمة للتنويه بذلك لاحقًا. أماكن هطول الأمطار مكة المكرمة: الطائف وميسان وأضم والعرضيات والكامل والخرمة والموية وتربة ورنية والعاصمة المقدسة والجموم والليث والقنفذة وبحرة وخليص.

المدينة المنورة: المهد ووادي الفرع.

الباحة: بلجرشي والمندق والباحة وقلوة وبني حسن والقرى والمخواة والحجرة وفرعة غامد الزناد.

عسير: أحد رفيدة وسراة عبيدة والحرجة والبرك وأبها والنماص والمجاردة وتنومة وبارق ومحايل عسير ورجال ألمع وخميس مشيط وبلقرن وظهران الجنوب وبيشة وتثليث وطريب والأمواه.

جازان: الريث وهروب والعيدابي وفيفاء والعارضة والحرث وصامطة والطوال والخوبة والدائر والدرب وجيزان وبيش وصبيا وضمد وأبو عريش وأحد المسارحة.

نجران: بدر الجنوب.