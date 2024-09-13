شكرا لقرائتكم خبر عن لانش بوكس سهل وصحى لطفلك في المدرسة.. غنى بالبروتينات والان مع تفاصيل الخبر

مع بداية العام الدراسي، تعود الأمهات إلى التحضير اليومي لـ "اللانش بوكس" لأطفالهم، ومع تزايد الوعي حول أهمية التغذية السليمة، أصبح من الضروري تقديم وجبات صحية ومتوازنة تضمن حصول الأطفال على العناصر الغذائية الضرورية لنموهم وتطورهم، ومن بين هذه العناصر، يأتي البروتين في مقدمة الأولويات، وهنا يأتي دور البدائل البروتينية المتاحة، والتي يمكن أن تكون جزءًا أساسيًا من اللانش بوكس الصحي.

أوضح الدكتور هشام العامرى استشارى تغذية علاجية - القصر العينى، أن اللانش بوكس الصحي يعتبر وسيلة فعالة لضمان حصول الأطفال على وجبات متوازنة تغذي أجسامهم وعقولهم، فالتغذية الجيدة تعزز من تركيز الطفل وقدرته على التعلم، كما تساهم في تقوية جهازه المناعي، ومن المهم أن يحتوي اللانش بوكس على تنوع غذائي يشمل البروتينات، الكربوهيدرات، الفواكه، الخضروات، والدهون الصحية.

مكونات اللانش بوكس الصحي

كشف استشارى التغذية أن اللانش بوكس الصحى يجب تقسيمه إلى 4 عناصر أساسية تشمل :

البروتين: وهو عنصر أساسي لبناء العضلات وتجديد الخلايا، يمكن توفيره من خلال مصادر متنوعة مثل البيض، أو بدائل البروتين النباتية، وغير مشترط وجود البيض يوميا في وجبة الطفل.

الكربوهيدرات: تمد الجسم بالطاقة، ويُنصح بالاعتماد على الكربوهيدرات المعقدة مثل الحبوب الكاملة والخبز البني.

الفواكه والخضراوات: غنية بالفيتامينات والمعادن والألياف، وهي ضرورية للحفاظ على صحة الجهاز الهضمي وتقوية المناعة.

الدهون الصحية: يمكن الحصول عليها من الأفوكادو، زيت الزيتون، أو المكسرات، وهي ضرورية لصحة الدماغ والأعصاب.

وعن أبرز خيارات الأطعمة التي تمتد الطفل بالبروتين اللازم ويكون سعرها في متناول الجميع تشمل :

البقوليات: مثل العدس، الفول، والحمص، تعتبر غنية بالبروتين والألياف، وهي بديل مثالي للحوم. يمكن إضافتها إلى السلطات أو تحضيرها في شكل شطائر.

الجبن: خاصة الجبن القريش، يحتوي على كمية جيدة من البروتين ويمكن تقديمه مع الخبز الكامل أو الخضراوات.

الزبادي: يعد الزبادي خيارًا جيدًا للبروتين ويمكن تقديمه كوجبة خفيفة مع الفواكه أو الحبوب.

الفول السوداني: سواء كان كاملاً أو في شكل زبدة، يعد مصدراً جيداً للبروتين والدهون الصحية.