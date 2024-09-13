شكرا لقرائتكم خبر عن لمنظار بلا مضاعفات.. تدريب مكثف للممرضات على الحالات الطارئة في المناظير للسيدات والان مع تفاصيل الخبر

صرحت الدكتوره شيماء عفيفى استشاري الكبد والجهاز الهضمي بمعهد الكبد، أن تدريب الممرضات بشكل جيد وسليم أمر فى غاية الأهمية لنجاح عملية المناظير، وذلك على هامش الجلسة الختامية للمؤتمر الأول لدعم وتدريب وتمكين الطبيبات والممرضات من إجراء المناظير وتركيب الدعامات للجهاز الهضمى، وأشارت إلى أنهن قادرات على مجموعة من المهام الأساسية لا يمكن لغيرهن القيام بها داخل العملية،

والتي من بينها:

إجراء المنظار بشكل كامل

تسليم وتسلم الأدوات المناسبة لكل نوعية منظار

التسليك المراري المثالى

التعقيم وهو أهم خطوة من خطوات المنظار السليم لعدم نقل العدوى أو التعرض لمضاعفات حادة أو خطيرة خلال إجراء المنظار فهي المحرك الأساسي داخل هذه العملية.

وفي السياق ذاته قالت الدكتورة ندى ماهر الدمياطي استشاري الكبد والجهاز الهضمي بجامعة حلوان، أن الممرضة هي الطرف الأهم في أية عملية للمناظير أو الدعامات، هي العامل الأول المدرب على مكافحة العدوى وعدم انتقالها من شخص إلى آخر، وهي المسئول الأول كذلك عن تعقيم الأدوات وتنظيفها والحماية من انتقال الفيروسات والأمراض الخطيرة، كما أن إجراء المنظار وقدرتها على التعامل مع الحالات الطارئة من أهم أولوياتها، فضلا عن أهمية دورها في الإسعافات الأولية الطارئة لأية مشكلة مفاجئة تحدث أثناء إجراء المنظار.

وأكدت على أن التدريب السليم للممرضة يضمن نجاح المنظار بنسبة تصل لـ 99%، والوصول للهدف الاستكشافي أو العلاجي المطلوب من المنظار، ولذلك يهدف هذا البرنامج التدريبى المتخصص لتدريب وتمكين الممرضات على التعامل الكامل مع الحالات المرضية للمنظار والدعامات بشكل كامل، والقدرة على التعامل مع المضاعفات التي تحدث لبعض الحالات أثناء إجراء المناظير مثل النزيف أو مشكلات تتعلق بالألم أو غيره، وهو ما يعزز فكرة التعاون وتعزيز التدريب الطبي بين الطبيبات والممرضات لإجراء المنظار للسيدات التي طالما كانت إشكالية كبيرة، بسبب عزوف الكثير من السيدات عن إجراء المناظير البلعومية والشرجية تحرجا إن لم تكن الطبيبة إمراة، وهو ما يخلق جيلا جديدا من الطبيبات والممرضات المتمكنات من إجراء المناظير بشكل كامل وإنقاذ الكثير من الحالات مبكرا من شبح السرطان و الأورام والأمراض الكبدية المحتملة، والكشف والعلاج المبكر لها.