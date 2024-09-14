تعد أزمة "كسلان ومش راضي يذاكر" من أبرز الشكاوى التي نسمعها من الأمهات دائما عن أطفالهن، فتختلف نسبة الذكاء والنشاط من طفل لآخر، لكن بعض الأطفال يحتاجون إلى الدعم النفسي والمعنوي ويجب على الآباء أن يساعدوا أبناءهم ويشجعونهم على المذاكرة وتنمية مهاراتهم.

وحسب ما ذكره موقع quickanddirtytips هناك بعض الخطوات التي تساعدك على تنمية مهارات طفلك وتجديد نشاطه والتخلص من الكسل وهي:

1- ابحثي دائما على مواهب طفلك ونميها، فتنمية مهارات الطفل تساعد على رفع معدلات الذكاء والتخلص من الكسل وتجعله دائما في حالة نشاط وحيوية.

2- عززي ثقته بنفسه من خلال أخذ رأيه في بعض الأمور وتحدثي معه دائما.

3- شجعي طفلك على المشاركة الاجتماعية فهي تساعده على النشاط وتعالج الكسل والبرود كما أنها تساعده على تكوين صداقات وعلاقات جديدة.

4- شجعيه طفلك على ممارسة التمارين الرياضية المفضلة لديه فهي تجدد النشاط والطاقة عنده.

5- حببي طفلك في المذاكرة من خلال تقديم المكافآت والهدايا التي يحبها لتشجيعه على المذاكرة.

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