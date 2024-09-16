شكرا لقرائتكم خبر عن لو ما بتحبش الكافيين.. بدائل فنجان القهوة اظبط دماغك واشربها صباحا والان مع تفاصيل الخبر

يعلم الكثيرون المخاطر التي يمكن أن يشكلها الكافيين، حيث يمكن أن يؤدي استهلاك الكافيين إلى رفع ضغط الدم، والمساهمة في زيادة القلق وتفاقم الأرق، فإذا كنت تبحث عن تغيير وطريقة لتعزيز روتينك الصباحي، فإليك بعض بدائل القهوة التي يمكنك تجربتها، بحسب موقع تايمز ناو.

لو ما بتحبش الكافيين.. 3 بدائل لفنجان القهوة -شاي الماتشا

إذا لم تجرب هذا المشروب الأخضر الذي أصبح رائجًا في جميع وسائل التواصل الاجتماعي يمكن الاستمتاع بلاتيه الماتشا مثلجًا أو ساخنًا، وهو مشتق من أوراق الشاي الأخضر المعالجة بشكل خاص.



على الرغم من أنه يحتوي على الكافيين، تقريبًا مثل فنجان من القهوة ولكنه يعطي دفعة طاقة مستمرة طوال اليوم.

-الشاي الأخضر

تم الترويج للشاي الأخضر عالميًا لجميع فوائده الصحية، يُعرف الشاي الأخضر بخصائصه المضادة للالتهابات ويُعتبر أحد أكثر المشروبات الصحية التي يمكن الاستمتاع بها في الصباح. تساعد المستويات العالية من مضادات الأكسدة في الشاي الأخضر في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. كما أنه يخفض ضغط الدم المرتفع.

الحليب الذهبي

الحليب الذهبي هو مشروب يصنعه الناس بالكركم والحليب، مما يمنحه لونًا أصفر.

تشمل الفوائد الصحية المحتملة للحليب الذهبي تقليل الالتهابات ومنع تلف الخلايا.