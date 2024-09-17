شكرا لقرائتكم خبر عن 8 أسباب لتناول كوب من الماء على معدة فارغة والان مع تفاصيل الخبر

يعد شرب الماء أحد أبسط وأهم جوانب الروتين اليومي الصحي، من تسريع عملية التمثيل الغذائي إلى تنظيم حركات الأمعاء، يمكن لكوب من الماء على معدة فارغة أن يقطع شوطًا طويلاً في الحفاظ على صحتك العامة، ووفقًا لمعهد الطب، يجب على الرجال استهلاك حوالي 3 لترات من الماء يوميًا، بينما يجب على النساء شرب أكثر من 2 لتر، وتحتاج النساء الحوامل إلى ما يصل إلى 2.5 لتر، حسبما أفاد تقرير موقع "Healthline".

ويعد الترطيب المناسب ضروريًا للحفاظ على الصحة العامة، لأنه يساعد الجسم على العمل بكفاءة ويحميك من العديد من المشكلات الصحية، سواء كنت من تهدف إلى إنقاص وزنك أو لتعزيز صحة شعرك أو بشرتك، فإن شرب الماء يمكن أن يساعدك في جني العديد من الفوائد.

فيما يلى.. 8 أسباب تجعل الترطيب ضروريًا لصحتنا:

يحسن الحالة المزاجية والنوم والإدراك

وفقًا لـHarvard Health، يتمتع الأشخاص الذين يستهلكون كميات كبيرة من الماء بأنماط نوم أفضل، ومن المرجح أن يكونوا في مزاج جيد، ويختبرون تحسنًا في الوظائف الإدراكية، ويلعب الحفاظ على رطوبة الجسم دورًا مهمًا في تعزيز أداء الدماغ والرفاهية العاطفية.

ينظم درجة حرارة الجسم

يساعد الماء على تنظيم درجة حرارة الجسم عن طريق امتصاص وإطلاق الحرارة بكفاءة، إن البقاء رطبًا يسمح لجسمك بالحفاظ على درجة حرارة طبيعية، حتى في الظروف القاسية، وفقًا لتقرير الصحة الخاص بكلية الطب بجامعة هارفارد.

يطرد السموم من الجسم

يساعد شرب كمية كافية من الماء في التخلص من الفضلات من خلال تحسين عملية الهضم وحركة الأمعاء، كما يساعد جسمك على التخلص من السموم من خلال البول والعرق وحركة الأمعاء، مما يعزز صحة الجهاز الهضمي.

يعزز توصيل الأكسجين إلى أعضاء الجسم

يساعد الماء على نقل العناصر الغذائية والأكسجين إلى خلايا الجسم، مما يضمن سير العمليات الأساسية بسلاسة، كما يضمن الحفاظ على رطوبة الجسم وتحسين الدورة الدموية، مما يعزز بدوره وظائف الأعضاء الصحية.

يرطب ويغذي البشرة

يؤثر شرب الماء بشكل ملحوظ على صحة البشرة، فهو يساعد على ترطيبها، ويعزز مرونتها، ويمنحك بشرة متوهجة، فالماء ضروري للحفاظ على بشرة صحية وشابة.

فقدان الوزن

إن شرب الماء في الصباح الباكر قد يساعد على تحسين عملية التمثيل الغذائي لديك، فضلاً عن الحد من الشهية، ومساعدتك على التخلص من تلك الكيلوجرامات الزائدة، كما أن شرب الماء قبل وجبات الطعام قد يساعد على التحكم في شهيتك.

ينظم حركة الأمعاء

شرب الماء أول شيء في الصباح يمكن أن يساعد في تطهير أمعائك والتخلص من الإمساك، ويمكن أن يساعد شرب الماء أيضًا في تحرك الطعام عبر الأمعاء والحفاظ عليها مرنة.

الحفاظ على صحة الشعر

يمكن أن يساعد الترطيب المناسب في الحفاظ على مستوى الحموضة المناسب لفروة رأسك، مما قد يعزز نمو الشعر، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أيضًا تخفيف العديد من مشاكل الشعر مثل قشرة الرأس والحكة والتهيج عند تناول كمية كافية من الماء يوميًا، ويمكن أن يساعد شرب كمية كافية من الماء في الحفاظ على مرونة الجلد ومنحه مظهرًا متوهجًا، ويمكن أن يساعد في تحسين تدفق الدم إلى الجلد.