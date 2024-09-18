شكرا لقرائتكم خبر عن 10 دقائق كل يوم الصبح.. الفوائد الصحية للجلوس في الهواء الطلق والان مع تفاصيل الخبر

الجلوس في شرفة المنزل وتناول فنجان القهوة الخاصة بك في الهواء الطلق، أو المشي في الطقس المشمس الرائع، يعد من الأمور الصحية لك، فإن قضاء وقتك أثناء الجلوس في الهواء النقي لمدة 10 دقائق على الأقل يوميًا يمكن أن يعزز بشكل كبير مستوى الأكسجين في جسمك، وتقليل التوتر وتحسين صحتك العامة، كما أنه يصفي ذهنك وينعش جسمك، مما يؤدي إلى صحة نفسية وجسدية أفضل.

وأكد التقرير المنشور عبر موقع thehealthsite، أنه في حالة عدم حصول الجسم علي ما يكفي من الهواء النقي يزداد ظهور بعض الأعراض على الشخص، ومنها الصداع والتعب ومشاكل التنفس، و بمرور الوقت يزيد ذلك من خطر انخفاض الطاقة وضعف جهاز المناعة.



وقدم التقرير، أبرز الفوائد الصحية التي تعود علي الجسم في حالة الجلوس بالهواء الطلق يوميا 10 دقائق، ومنها:

- يعزز مستويات الأكسجين

عندما تجلس في الهواء النقي، فإن ذلك يزيد من كمية الأكسجين في جسمك، مما يعزز آلية عمل دماغك، ويحسن مزاجك ، ويزيد مستويات الطاقة بشكل عام. كما يسمح لعقلك بالبقاء نشطًا ومنتبهًا ومنتعشًا.

- يحسن المزاج

إن قضاء بعض الوقت في الهواء الطلق والجلوس في الهواء النقي يمكن أن يحسن مزاجك ويخفف من الشعور بالتوتر والقلق. يساعد الهواء النقي وأشعة الشمس جسمك على إفراز الإندورفين وهو معزز طبيعي للمزاج، مما يؤدي إلى نظرة أكثر إيجابية وصحة للحياة.

-يعزز جودة النوم

يساعد التعرض المنتظم للهواء النقي على تنظيم الساعة الداخلية لجسمك من خلال تعزيز أنماط النوم. كما يساعدك على النوم بشكل أسرع والاستمتاع بنوم أكثر راحة ليلاً من خلال موازنة إيقاعك اليومي.

- يعزز جهاز المناعة

عندما تجلس في الهواء النقي، فإن ذلك يسمح لجسمك بإنتاج فيتامين د عند تعرضه لأشعة الشمس. يعمل فيتامين د على تقوية جهاز المناعة ويساعدك على التخلص من الأمراض والالتهابات مع دعم الصحة العامة.

- يعزز الوضوح العقلي

إن تخصيص وقت للجلوس في الهواء الطلق يساعد على تنقية ذهنك ويقلل من التعب الذهني. إن التعرض للهواء النقي والبيئة النظيفة يمكن أن يحسن التركيز والانتباه والوظائف الإدراكية، مما يسهل عليك التفكير بوضوح.

- زيادة النشاط البدني

غالبًا ما يحفز الهواء النقي الأشخاص على أن يكونوا أكثر نشاطًا. سواء كان ذلك المشي أو التمدد أو ممارسة التمارين الخفيفة، فإن قضاء الوقت في الخارج يمكن أن يؤدي إلى زيادة النشاط البدني، وهو أمر مفيد للصحة العامة والرفاهية.