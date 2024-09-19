ذكر مراسل "​الخليج 365​" في جنوب لبنان، أنّه "يُسجَّل تحليق لمسيّرة إسرائيليّة في أجواء بلدات الدوير، تول، الكفور وزبدين في قضاء النبطية، وهي تبثّ عبر مكبّر للصّوت، كلامًا تحريضيًّا ضدّ الأمين العام لـ"حزب الله" السيّد حسن نصرالله".

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": مسيّرة إسرائيلية بمكبرات صوت تبث كلامًا تحريضيًا ضد نصرالله بأجواء النبطية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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