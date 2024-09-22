شكرا لقرائتكم خبر عن لو مامي جديدة.. احذري 5 عادات تفعليها تضر ببشرة طفلك والان مع تفاصيل الخبر

الإنجاب يعد حلم الكثيرات، وعند تحقيقه تبدأ الأم في البحث عن أفضل الطرق التي تساعدها في الحماية وأيضًا نظافة الطفل، وفقًا لتقرير منشور عبر موقع hindustantimes، أن العناية الزائدة ببشرة طفلك واتباع بعض العادات تعرضه لبعض المشاكل.

فيما يلي الأخطاء التي يرتكبها الآباء في العناية ببشرة أطفالهم - استخدام منتجات العناية بالبشرة للبالغين

يستخدم العديد من الآباء منتجات العناية بالبشرة المخصصة للكبار على الأطفال، والتي قد تكون قاسية للغاية على بشرة الطفل الحساسة. ومن الضروري استخدام المنتجات المصممة خصيصًا للأطفال.

- إهمال الحماية من الشمس

إن بعض الآباء يقللون من أهمية واقي الشمس ولكن الأطفال يحتاجون إلى الحماية من الأشعة فوق البنفسجية، لذا فإن استخدام واقي من الشمس واسع الطيف بعامل حماية من الشمس SPF 30 على الأقل أمر بالغ الأهمية، حتى في الأيام الغائمة، حيث يمكن للأشعة فوق البنفسجية من الشمس أن تلحق ضررًا خطيرًا ببشرة الطفل، مما يزيد من احتمالية الإصابة بحروق الشمس بالإضافة إلى العواقب طويلة المدى مثل الشيخوخة المبكرة أو حتى سرطان الجلد.

- الإفراط في الاستحمام

استحمام الأطفال بشكل متكرر أو استخدام الماء الساخن يمكن أن يجرد بشرتهم من الزيوت الطبيعية، مما يؤدي إلى جفافها. لذا، احرص على الاستحمام بماء فاتر وقصر ذلك على عدة مرات في الأسبوع

- تجاهل أو تجنب المرطبات

قد ينسى الآباء ترطيب بشرة أطفالهم بعد الاستحمام، فإن استخدام مرطب لطيف يساعد في الحفاظ على ترطيب البشرة ويمنع الجفاف، خاصة في الأشهر الباردة تجنبا لتعرضها للجفاف أو الإصابة بإكزيما.

- عدم معالجة مشاكل البشرة على الفور

قد يتجاهل الآباء علامات مشاكل الجلد مثل الطفح الجلدي أو الإكزيما. من المهم استشارة طبيب الأطفال أو طبيب الأمراض الجلدية إذا ظهرت أي مشاكل مستمرة لضمان العلاج المناسب.

